Els Mossos destinaran més agents a les protestes contra les restriccions

El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, va assegurar ahir que reforçaran els dispositius de les futures manifestacions contra les restriccions pel coronavirus amb molts més efectius policials en vista de «la intensitat de la violència» que s'ha exercit en les últimes protestes.

En una roda de premsa conjunta amb els consellers Miquel Sàmper i Alba Vergés, Sallent va indicar que investiguen els incidents de les manifestacions de divendres i del cap de setmana.

Va recordar que fins divendres passat no s'havia produït cap incident prou remarcable, i que tot i això va situar la manifestació en un nivell de risc alt (nivell 2) i van enviar efectius antiavalots de la Brigada Mòbil (Brimo) i l'Àrea de Recursos Operatius (Arro).

El comissari en cap va indicar que divendres passat van detenir unes quantes persones amb diferents perfils i ideologies que van aprofitar la concentració per cometre desordres públics.

«Podem confirmar que divendres passat vam detectar persones de l'extrema dreta i radicals del futbol, i algunes es van tornar a detectar dissabte, i a través del seguiment i filtres en vam poder neutralitzar les accions», va afegir.

El cos, des que es van produir els incidents a Itàlia, «ha centrat l'atenció a veure si aquest fenomen diferent també es podia produir a Catalunya», va puntualitzar Sallent, després de fer un seguiment de les concentracions per poder dimensionar els dispositius de seguretat.

Eduard Sallent va assegurar que «faran el seguiment convenient» de la manifestació que s'ha convocat aquest dijous a les 18 hores a la plaça Urquinaona de Barcelona per protestar contra les mesures de la covid-19, i de les properes convocatòries.



«Delicte flagrant»

Sallent també va reconèixer que hi ha «àmbit de millora en la seva resposta automàtica» en dispositius per desnonaments. En ésser preguntat per si estan preparant alguna instrucció per impedir els desallotjaments per «delicte flagrant» i limitar-se als ordenats per un jutge, Sallent va indicar que estan treballant «per veure quines millores de comunicació interna» es poden introduir per «millorar» la seva resposta en aquest tipus de casos.

El comissari en cap dels Mossos es va manifestar així després que la policia catalana va desallotjar dijous passat una família amb tres menors a Ciutat Meridiana per delicte flagrant, després que al matí havien recuperat la propietat de l'immoble per ordre judicial.