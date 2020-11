Famílies per a la Revolta Educativa demana no portar els infants a l'escola davant de l'elevada transmissió del virus

L'associació de Famílies per a la Revolta Educativa fa una crida a aturar l'activitat lectiva de forma temporal davant de l'elevada transmissió comunitària del coronavirus que hi ha actualment, i que ha portat el Govern a aplicar restriccions socials en els darrers dies. Per això, l'associació demana a les famílies que no portin els infants als centres i, també, insta els docents i altres treballadors a mobilitzar-se i als sindicats, a liderar la protesta "en forma de vaga unitària", recullen en un comunicat. L'organització demana una aturada temporal, mentre el risc de rebrot sigui molt elevat, i que serveixi per replanificar la presencialitat als centres amb més mesures de seguretat, personal i mitjans.