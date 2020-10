Una vacuna de Can Ruti, aprovada per a un assaig clínic internacional

La vacuna Ruti contra la covid-19, que ha estat desenvolupada per un investigador de l'hospital Germans Trias i Pujol i fabricada per la farmacèutica Archivel Farma, és la primera vacuna espanyola que ha rebut l'autorització per fer un assaig clínic internacional, que es portarà a terme a Argentina.

Tal com ha informat la companyia, la vacuna, inicialment dissenyada contra la tuberculosi, es preveu eficaç també contra altres infeccions víriques com el coronavirus. És per això que ha rebut l'aprovació de l'Administració Nacional de Medicaments, Aliments i Tecnologia Mèdica (ANMAT) d'Argentina per realitzar un assaig clínic.

Es tracta d'un estudi de doble-cec amb placebo, de nou mesos de durada, per avaluar l'eficàcia de la vacuna Ruti en la prevenció de la infecció i la disminució de la mortalitat per SARS-CoV-2 entre el personal sanitari.

La vacuna ha estat desenvolupada pel doctor Pere-Joan Cardona, del Servei de Microbiologia de Can Ruti, i es basa en l'anomenada «immunitat innata entrenada»; és a dir, en estimular mitjançant la vacuna la immunitat del cos i «dotar-lo de memòria» per generar una millor i més ràpida resposta a l'exposició de virus.

En cas de mostrar-se eficaç, Ruti podria convertir-se en la base de vacunes antivíriques d'ampli espectre gràcies al seu mecanisme alternatiu a la generació d'anticossos que produeix la vacunació clàssica.

De fet, aquesta nova opció terapèutica podria utilitzar-se, a més, com a primer recurs en cas d'epidèmies provocades per virus nous o per mutacions de virus pandèmics que fan que les vacunes existents perdin la seva eficàcia inicial.

La vacuna també podria aplicar-se com a reforç en poblacions que no responen amb eficàcia a les vacunes específiques o com a complement de vacunes que generen anticossos, per exemple les desenvolupades concretament per a la covid-19.

«El concepte d'immunitat entrenada apareix com una alternativa interessant i innovadora per explorar com a estratègia de prevenció, inicialment sobre el personal de la salut», ha explicat el doctor que lidera l'estudi a Argentina, Waldo Belloso, que ha admès que «l'obtenció de vacunes específiques d'eficàcia suficient i disponibles per al seu ús massiu portarà temps».



Injecció a 369 treballadors

Després de rebre l'aval de les autoritats argentines, la companyia Ruti Immune, creada per Archivel Farma per produir la vacuna, ja ha iniciat els tràmits logístics perquè les dosis arribin al país sud-americà i pugui començar a administrar-se a 369 treballadors de diversos centres sanitaris.

A Espanya, segons ha anunciat la mateixa empresa, la vacuna també podria ser provada pròximament en un assaig clínic molt semblant de la mà de l'Institut Germans Trias i Pujol (IGTP).