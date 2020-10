Unió de Pagesos demana al Departament d'Agricultura l'ampliació dels terminis de comunicació de moviments de bestiar i que es comptabilitzi el període disponible en dies hàbils, per facilitar la tramitació als ramaderes i ramaderes durant l'estat actual de mesures de precaució davant la pandèmia.

Com a conseqüència de la situació sanitària actual, el sector ramader es troba en dificultats per realitzar la gestió de la comunicació del moviment d'animals a través de les oficines comarcals. A causa de l'accés controlat per accedir a les oficines i la necessitat de demanar cita prèvia, per poder realitzar qualsevol gestió, s'obstaculitza el compliment dels terminis preestablerts de set dies naturals per la comunicació de moviments o baixes d'animals.

Aquesta situació ha portat a l'aplicació de sancions a ramaders com a conseqüència del seu incompliment.

El sindicat ha fet arribar al departament d'Agricultura les petició de l'ampliació d'aquest terminis de comunicació per poder abordar la problemàtica i trobar una solució conjunta que no penalitzi i dificulti més la gestió en les condicions actuals d'excepció.