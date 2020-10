La dona de Mainat intenta que la jutge no la faci fora de casa

Ángela Dobrowolski va intentar frenar ahir a darrera hora el desallotjament de la casa que ha compartit durant una dècada amb el seu marit, el productor de televisió Josep Maria Mainat, presentant-se en el jutjat que porta el seu procediment de divorci. No només ha perdut la custòdia dels dos fills petits que té amb l'exmembre de la Trinca (per ara, de forma provisional) i la quantiosa pensió que rebia d'aquest, sinó que està a punt de perdre l'ús de l'habitatge del barri d'Horta de Barcelona.

Dobrowolski va assegurar a la sortida de la Ciutat de la Justícia que no té intenció de deixar la residència perquè «el dia de demà no podria mirar els meus fills als ulls». L'ordre de desallotjament va ser dictada per la jutgessa fa algunes setmanes.