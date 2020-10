Catalunya registra 51 morts en un dia, les mateixes que a finals de maig

L'epidèmia segueix disparada a Catalunya, on en les últimes 24 hores s'han diagnosticat 2.897 nous infectats, s'han reportat 51 morts -la xifra més alta en aquesta segona onada-, hi ha 77 nous hospitalitzats i el risc d'expansió del virus ha pujat en 28 punts i ha arribat a un EPG de 466,4. L'agreujament en la intensitat i extensió de l'epidèmia ha situat aquesta setmana la mortaldat per causa de la covid-19 entre 15 i 22 morts diaris, en unes xifres similars a les que es registraven durant l'última setmana de maig. En aquesta segona onada de l'epidèmia el passat 11 d'octubre va ser el pitjor dia en xifra de morts, un total de 22, mentre que encara no s'han acabat de comptabilitzar els esdevinguts el passat dia 17 i ja sumen 21.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades ahir pel Departament de Salut, la corba de risc d'expansió de l'epidèmia ja és més alta que a la primera onada, amb un EPG de 466,4, 28 punts més que ahir, per sobre del màxim que es va assolir el 20 de març, quan el creixement potencial del virus (EPG) va ser de 454, tot i que la situació hospitalària i de detecció de casos és millor que llavors. Una dada esperançadora és el lleuger descens de l'Rt (velocitat de reproducció) a 1,28, dues dècimes menys que ahir.

Els epidemiòlegs creuen que la corba de creixement de l'epidèmia a Catalunya seguirà creixent encara durant aquesta setmana, per disminuir a partir de divendres, quan es comencin a notar els efectes de les restriccions imposades. El total de casos confirmats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia a Catalunya s'ha situat en 206.294, fet que suposa 2.897 nous contagis des de dilluns, dels quals 179.162 són positius confirmats per PCR, 2.855 dels quals en les últimes 24 hores.



Els hospitals, en alerta

Els grans hospitals catalans ja veuen a venir la segona onada de la pandèmia de la covid-19, especialment en les unitats de cures intensives (UCI), mentre l'atenció primària segueix desbordada, segons els directors dels CAPs, que demanen a les xarxes socials més espai per atendre els pacients. El 80% dels llits convencionals de les unitats de cures intensives dels hospitals catalans estan ocupats, el 38% per casos d'infecció de covid-19, segons la sotsdirectora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Marta Chandre. A principis d'octubre, el percentatge de pacients en UCI amb covid-19 se situava al voltant del 20%.

La situació a Catalunya és greu però, de moment, no s'ha desprogramat l'activitat prevista en la majoria de centres hospitalaris, encara que això pot canviar en els propers dies segons l'evolució de la pandèmia, ja que avui s'ha sumat a la xifra de morts una cinquantena més, una xifra similar a les de maig.

A Girona, la situació més complicada apunta a les dues comarques empordaneses amb l'hospital de Figueres, que ha hagut de prioritzar les intervencions de cirurgia major ambulatòria per alliberar el màxim de llits possibles, de manera que, de les que necessiten ingrés, només es mantenen les oncològiques i urgents. En aquest hospital s'ha passat de sis ingressats en relació amb la pandèmia el passat 8 d'octubre a 34 en l'actualitat, quan en el pic de la crisi sanitària va arribar a 45.

Al Baix Empordà, el centre de referència està a Palamós i allí l'activitat es manté igual amb només algunes proves i operacions a pacients fràgils reprogramades, i a l'hospital Josep Trueta, de Girona, s'ha hagut de reduir i organitzar alguna activitat demorable amb l'objectiu d'impactar el mínim possible en l'assistència.