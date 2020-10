El personal del transport sanitari reclama millors condicions laborals

El col·lectiu de treballadors del transport sanitari s'ha manifestat aquest migdia a la plaça de l'Ajuntament de Figueres.

en el seu primer dia de vaga indefinida.

Més d'una trentena de treballadors han assistit a la convocatòria feta pel sector, acompanyats d'una vintena més de persones, respectant mesures i distàncies de seguretat per la Covid-19.

El Comitè d'empresa de l'Alt Empordà del transport sanitari ha llegit un manifest reclamant les condicions laborals del personal propi del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que actualment representa un 20% del transport sanitari de tot Catalunya, i ha desplegat una pancarta on s'hi podia llegir "Alerta, tu sanidad está en riesgo". I és que el sector «ens posem en vaga indefinida» en no arribar a cap acord en les seves demandes. "No es van acceptar les condicions de la mediació al Tribunal Laboral de Catalunya", explica Ferran Barrot, delegat del Comitè d'empresa de l'Alt Empordà del transport sanitari, imantindran únicament els serveis mínims, garantint les urgències i els serveis de transport per diàlisi, tractaments oncològics i proves urgents.

Després del parlament a la plaça de l'Ajuntament, els manifestants han anat caminant fins a la plaça del sol, tallant els accessos i obligant als conductors a circular per la Rambla. Els professionals del transport han seguit la convocatòria, i s'han tornat a concentrar a la N-IIa, per tallar l'entrada a Figueres.

L'alcaldessa de la ciutat, Agnés Lladó, acompanyada de la regidora de comerç, Ester Marcos, i els regidor de l'oposició, Jordi Masquef i Pilar Sánchez, s'han interessat per la convocatòria i han mantingut converses amb els manifestants.