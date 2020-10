Treballadors del transport sanitari de Catalunya convoquen vaga indefinida

El transport sanitari de Catalunya es posa en vaga a partir de divendres 9 d'octubre. El col·lectiu diu que «estem en lluita» perquè «estem farts que no ens valorin». Entre les demandes, els professionals diuen que «no ens consideren sanitaris, i no estem treballant amb les condicions òptimes, treballem desprotegits», problemàtica accentuada per la pandèmia de la Covid-19.

Ferran Barrot, delegat del Comitè d'empresa de l'Alt Empordà del transport sanitari, explica que el sector ha patit de valent durant la pandèmia perquè «els companys i companyes, en lloc d'anar en bates, mascaretes i guants, anaven amb bosses d'escombraries, amb 6 o 8 guants per guàrdia, i una mascareta ffp2, que havien de reutilitzar guàrdia a guàrdia», acció que posava en perill al personal del transport i als seus usuaris. Durant la pandèmia, es van interposar denúncies al Tibunal Superior de Justícia de Catalunya per demanar que «es garantíssin els Epis (equips de protecció individuals) i que es rentés la roba als treballadors». El tribunal va donar mesures cautelaríssimes, i el passat 30 de setemnre es va celebrar un dels judicis sobre aquestes demandes «estem a l'espera del que resolgui el TSJC».

Barrot diu que «demanem les condicions laborals del personal propi del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que representa un 20% del transport sanitari de tot Catalunya, perquè la resta està subcontractat a altres empreses». El delegat del comitè apunta que «en el SEM van ben equipats, però la majoria de subcontractats anem totalment desprotegits; si hi ha una baixa d'accident laboral, nosaltres passem a cobrar el 75%; o fem hores extres que no ens paguen com a tal i a més, tenim dificultats amb la conciliació laboral», i afirma que «l'administració tampoc s'hi ha posicionat, i fa molts anys que lluitem perquè les condicions laborals millorin».

Ara per ara el col·lectiu està en negociacions i mediació de treball, però Barrot lamenta que «ni CatSalut i SEM han assistit a les mediacions perquè diuen que som treballadors indirectes».

Si no es resol, el sector assegura que a partir de divendres «ens posem en vaga indefinida», i mantindran únicament els serveis mínims, garantint les urgències i els serveis de transport per diàlisi, tractaments oncològics i proves urgents. «La gent de rehabilitació i visites programades no podran gaudir del transport sanitari», assegura Barrot.

L'aturada afectarà aproximadament uns 5.000 professionals del sector, tant del transport sanitari urgent com del no urgent. La vaga està convocada pels sindicats CCOO, UGT, USOC i SINDI.CAT. Segons CCOO, la vaga pretén aturar l'aplicació de la «retallada salarial» anunciada per part de la patronal ACEA en el concepte «a compte de conveni» a partir de la nòmina del setembre i aconseguir un pla d'equiparació dels treballadors amb les condicions del conveni col·lectiu del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El col·lectiu va afegir que la Generalitat i la patronal han incomplert els acords del 2019 per revertir retallades que el sector patia des del 2013. CCOO va dir que tots els treballadors tenen dret a les mateixes condicions.