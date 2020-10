Trànsit preveu que uns 450.000 vehicles surtin pel pont del Pilar tot i el coronavirus

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 450.000 vehicles pel pont del Pilar tot i les precaucions que imposa la pandèmia de la Covid-19. Trànsit subratlla que es tracta d'una previsió, atès les dificultats de fer càlculs precisament per l'afectació que el coronavirus tindrà en el comportament de la població. Sigui com sigui, l'SCT activarà un dispositiu especial de trànsit a partir de les tres de la tarda d'avui dia 9 d'octubre fins a la mitjanit del dilluns dia 12. Protecció Civil de la Generalitat fa una crida a extremar la responsabilitat en el compliment de les mesures de protecció davant la covid-19 en cas de desplaçar-se a altres municipis.

Els Mossos d'Esquadra han convocat 1.245 agents per vetllar per la seguretat viària i la mobilitat a la xarxa viària de Catalunya. Per aquesta operació especial de trànsit, s'han previst un total de 1.107 controls: 238 d'alcoholèmia i drogues, 163 de seguretat passiva, 118 de motocicleta, 276 de distraccions, 188 de velocitat i 124 controls de transports.

Aquest cap de setmana llarg del Pilar suposa una operació especial de transició definitiva entre les retencions habituals de l'estiu, que es concentren cap a zones costaneres, i les pròpies de l'hivern, cap a destinacions de muntanya, on es preveu que hi hagi una major afluència. Es podran registrar retencions especialment a la C-16, la C-17, la C-14 i l'N-145.