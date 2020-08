El Sabadell tanca 90 oficines més de les previstes durant la crisi econòmica

El Banc Sabadell ha aprofitat la crisi del coronavirus per avançar el seu pla de tancament d'oficines per a aquest any, sumant 90 sucursals sobre les que tenia previst, fins a un total de 230, quelcom que implicarà que l'entitat hagi d'estudiar una estratègia amb alternatives per als empleats. Així ho va confirmar el conseller delegat de banc, Jaume Guardiola, durant la roda de premsa posterior a la presentació dels resultats corresponents al primer semestre del l'actual exercici. Guardiola va explicar que el nombre òptim de sucursals és un tema «dinàmic» que es va modificant segons les necessitats dels clients, que són els que determinen el nivell d'oferta comercial que es requereix. «Ara hem accelerat en veure la reacció dels clients en el confinament, quelcom que en general hem fet tots els bancs», va justificar.

Segons la seva opinió, aquest tipus de crisi serveix per accelerar tendències que ja existien, ja que tota la part del món no vinculada a l'estricta venda pot fer-se en línia adaptant la xarxa d'oficines. El mateix ha passat amb el teletreball, que s'«intensificarà» després de l'ajuda que ha suposat en elements de productivitat. «La tendència va cap a menys oficines i més grans, ja que hi ha un migració de la transaccionalitat cap als canals digitals», va explicar.