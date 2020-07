El Parlament insta la Generalitat a no convidar Felip VI a cap acte oficial

El Parlament va aprovar ahir instar el Govern a no convidar Felip VI i la família reial a cap acte organitzat o coorganitzat per la Generalitat amb els vots a favor de JxCat, ERC, comuns i CUP i el vot en contra de Cs, PSC i PPC. Es tracta d'una moció d'ERC que també reclama a l'Ajuntament de Barcelona que deixi de cedir el Palauet Albéniz a la família reial. En aquest punt els comuns s'hi van abstenir.

D'altra banda, el text aprovat insta el Govern a fer arribar al Consell Federal Suís la necessitat que es congeli els comptes bancaris que el rei emèrit té en aquest país en base a l'informe presentat per Òmnium. I defensa com una «necessitat democràtica» que s'investigui en seu parlamentaria la presumpta corrupció i es depurin responsabilitats.

La moció aprovada també denuncia que els poders de l'estat utilitzessin l'impacte de la covid-19 com a «cortina de fum per tapar l'anunci de l'existència d'un compte estranger nodrit per presumptes comissions irregulars cobrades pel cap d'estat emèrit».



Corrupció estructural

El Parlament manifesta que la presumpta corrupció «no es pot aïllar en una responsabilitat individual" sinó que ha afectat estructuralment les principals institucions de l'Estat. Un altre dels punts aprovats fa referència a instar el Govern a encarregar al Departament de la Presidència una enquesta, amb l'assessorament del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) sobre la percepció de la monarquia al conjunt de l'estat.

Matías Alonso, de la formació taronja, també va acusar ERC de presentar aquest text com «una cortina de fum en forma d'atac a l'ordenament constitucional» per a «tapar la incapacitat de gestionar la crisi sanitària» des dels Departaments encapçalats pels republicans.

Alonso va dir que la Mesa «no hauria hagut d'admetre a tràmit» aquesta moció, un apunt que ha fet que ERC s'hagi preguntat si és «una amenaça» per a aquest òrgan parlamentari.El socialista Jordi Terrades va defensar que la investigació al rei emèrit demostra que la democràcia funciona, i va considerar que «obrir un debat sobre el pacte constitucional és inoportú i intranscendent».