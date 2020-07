El sector de l'oci nocturn reclama al Govern un rescat i que no se l'assenyali com a responsable dels rebrots

El sector de l'oci nocturn ha reclamat aquest dimecres al Govern un programa de rescat amb ajudes immediates i directes, i que no se l'assenyali com a responsable dels rebrots. També demana al Procicat que aprovi un pla sectorial que reguli l'activitat després de diverses trobades ja fa més de 15 dies on es va redactar una proposta consensuada on es detallaven les condicions d'apertura.

Els empresaris calculen que només el 40% dels locals estan oberts, i aquests s'estan autoregulant aplicant les mesures que creuen convenient. Al seu parer, l'única manera de propagar el virus en els ambients d'oci és a través d'una estricta regulació, però que permeti obrir la majoria de locals per evitar 'botellons' i festes privades.

El secretari general de FECALON , Fernando Martínez, considera "injust i arbitrari" assignar als empresaris d'oci nocturn els rebrots de coronavirus que es produeixen en "celebracions esportives, 'botellons', festes privades i festes patronals sense cap tipus de mesura de seguretat ni de control". "L'oci reglat i inspeccionat és l'única garantia enfront de l'oci il·legal i sense cap tipus de control. Tenint els nostres locals tancats, en uns dies a qui donaran la culpa les administracions dels rebrots?", ha preguntat Martínez.

Davant la situació actual i la que vindrà, el sector demana un rescat per a totes les activitats de l'oci nocturn, amb ajuts directes per afrontar les despeses del importantíssims lloguers del establiments, subministres, despeses de crèdits ICO i personals, pagament d'impostos municipals, autonòmics i estatals, despeses de treballadors i quotes de seguretat social tant d'aquests com d'autònoms, que es queden totalment desprotegits.