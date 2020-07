L'Hospitalet tanca les pistes esportives mentre busca el focus del rebrot

L'Ajuntament de L'Hospitalet ha tancat pistes esportives a l'aire lliure per a evitar contactes que facilitin la propagació del coronavirus mentre les autoritats sanitàries treballen en la identificació dels focus que han ocasionat un rebrot a la ciutat, amb més de cent casos.

L'alcaldessa de L`Hospitalet, Núria Marín, en declaracions a EFE, ha avançat que la setmana vinent es crearà un comitè de seguiment del rebrot i ha explicat que s'està a l'espera que les autoritats sanitàries els informin aquest diumenge sobre els nous focus en la segona ciutat més gran de Catalunya, on els casos han passat de 30 a 107 en una setmana.

Marín ha explicat que, entretant, el consistori ha decidit tancar instal·lacions esportives a l'aire lliure en parcs de la ciutat per a evitar contactes, sobretot entre els joves que es concentren en ells per a jugar al bàsquet, i ha tornat a fer una crida a la responsabilitat per a frenar l'expansió de la covid-19.