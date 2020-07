Salut amplia amb un nou dispositiu l'atenció de possibles malalts de COVID-19 a Lleida

El Departament de Salut, amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, ha instal·lat aquest dissabte 11 de juliol un dispositiu annex al CUAP de Prat de la Riba que atendrà exclusivament a pacients amb simptomatologia associada a la COVID-19. L'objectiu del nou espai, anomenat Àrea Sanitària Mòbil, és poder fer una separació de circuits per tal d'atendre sense risc d'infecció a aquelles persones que necessiten atenció urgent.

"El que fem avui és reforçar a l'atenció primària i garantir al màxim possible la seguretat dels pacients", ha explicat avui Adrià Comella, director del Servei Català de la Salut. Comella també ha volgut deixar clar que "no és una qüestió que el CUAP de Prat de la Riba estigui saturat", sinó que la situació de la comarca del Segrià requereix de noves mesures assistencials per fer front al rebrot.

L'estructura està formada per dues unitats de Salut de 20 metres de llargada per 3 metres d'altura equipades amb totes les eines necessàries per fer un bon diagnòstic als pacients susceptibles d'haver-se pogut infectar. En canvi, al CUAP s'hi visitaran la resta de patologies, i, per tant, serà una zona lliure de COVID-19.

Totes dues unitats es troben sota una carpa que ha muntat la Diputació de Lleida perquè a l'interior faci menys calor. El dispositiu també permet ajudar als altres centres d'atenció primària de la ciutat poder fer el seguiment d'aquelles persones cròniques que ho requereixen sense risc que, en allà mateix, es puguin contagiar. "Cal agrair enormement el compromís de tots els professionals amb la població i els serveis d'atenció primària", ha remarcat el director del Servei Català de la Salut.





Cribratge intensiu a les residències de gent gran de la comarca

Comella també ha informat que des de Salut s'estan fent cribratges intensius a les residències de gent gran de la comarca. "Hem arribat a 14, demà a 21 i com a molt tard el divendres haurem fet les 33 residències del Segrià", ha detallat. Aquest matí els departaments de Salut i d'Afers Socials i Famílies han decidit ampliar a tota la regió sanitària de Lleida i l'Alt Pirineu la instrucció que ja s'havia publicat per al Segrià de no acceptar nous ingressos ni visites –excepte les d'urgència justificades- a les residències de gent gran, davant la necessitat de protegir un dels col·lectius més vulnerables.

A mesura que puguin aparèixer nous rebrots a aquestes residències, Salut activarà el pla de contingència específic per aquests indrets, que consisteix en la realització de proves PCR a tots els residents i a tots els treballadors i, posteriorment, fer els aïllaments que pertoquin, sempre sota criteri epidemiològic.



Proves PCR a empreses fructícoles de la comarca

A part de les residències, Comella també ha explicat que s'està fent un cribratge massiu a diferents centrals fructícoles de la comarca. "Avui acabarem fent entre 300 i 400 PCR de forma proactiva", ha assegurat.

Segons el director del Servei Català de la Salut, "és imprescindible poder fer PCR a tots els focus que vagin apareixent". Aquest cribratge s'estan fent de manera conjunta amb les empreses i el Departament d'Agricultura.



Més mesures per millorar l'atenció sanitària de l'Hospital Arnau de Vilanova

Salut està duent a terme altres mesures per tal de reduir la tensió de l'hospital de referència de Lleida, l'Arnau de Vilanova. En aquest sentit, tal com ha anunciat Comella, l'Hotel Nastasi ja està acollint pacients derivats i el pavelló 11 de setembre, molt a prop de l'hospital, també es medicalitzarà i es convertirà en un espai annex més.

Així mateix, els centres privats també tornen a estar disponibles en cas que fos necessari. "És important seguir podent donar resposta amb llits convencionals i especialment amb llits de crítics", ha sintetitzat.



S'activa el pla de trasllats de pacients a altres hospitals



Alhora, el directiu de Salut ha notificat que des de divendres ja s'han traslladat 8 pacients de l'hospital lleidatà a l'Hospital de la Vall d'Hebron, una mesura que ell mateix va anunciar a principis de setmana. Les derivacions es fan sota criteri clínic.

El circuit, que es farà sota criteri clínic, s'ha establert a partir del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que s'encarregaran del trasllat dels pacients.