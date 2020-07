L'Agència Tributària acusa Jordi Pujol Ferrusola de defraudar 16,6 milions d'euros

L'Agència Tributària atribueix a Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, un frau a Hisenda de 16,6 milions d'euros entre el 2002 i el 2012, segons l'informe definitiu remès a el jutge de l'Audiència Nacional , José de la Mata, que investiga la fortuna de la família.

Segons publicava ahir El Periódico, diari del grup que edita Diari de Girona, Prensa Ibérica, el dictamen, de 226 fulls, concreta que els exercicis del 2002 al 2006, que sumen més de set milions d'euros, estan prescrits, i per tant no es pot acusar el fill de l'exmandatari de la comissió d'un delicte per aquest període. En canvi, els inspectors si posen la lupa als sis anys posteriors (2007-2012), amb més de nou milions sota sospita.

Els tècnics d'Hisenda efectuen en el seu informe dues propostes de regularització diferents pel que fa a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

La primera ofereix com a resultat que Pujol junior en solitari va defraudar al fisc els 16,6 milions d'euros. La segona la calculen sobre la base de la participació no només del fill de l'expresident de la Generalitat, sinó també de la seva exdona Mercè Gironès en tres societats.

En aquest últim cas, Pujol Ferrusola hauria deixat de pagar a l'Agència Tributària uns 14 milions d'euros i la seva exdona 2,6 milions entre el 2002 i el 2012.

L'informe desgrana diferents operacions realitzades per Pujol Ferrusola, així com els «guany patrimonial» no justificat derivat de la titularitat de comptes corrents en l'entitat JP Morgan a Ginebra (Suïssa).



Societats interposades

Els experts també van analitzar els beneficis aconseguits per l'imputat, a «través de societats interposades», a la venda de la seva participació en la signatura Recuperació de Pedreres a la societat FCC Media Ambiente, així com les factures emeses per una de les seves empreses, Imisa, a empreses constructores, com Copisa o al Grup Insolux Corsan, entre d'altres, que «responen a prestacions de serveis fictícies i que tenen la consideració de guany patrimonial no justificada».

Aquest tipus de factures es van repetint al llarg dels anys, encara que varien les societats a les quals se'ls giren. Algunes d'elles van ser fetes per altres firmes seves, com a Project Màrqueting Cat o Active traslation. Imisa, detalla el document, només ha tingut en la seva nòmina una treballadora que exercia tasques de secretària.

Un altre dels negocis en què els inspectors van detectar una presumpta defraudació a Hisenda són els guanys, també a través de societats interposades, generats per Pujol Ferrusola en la venda efectuada per Nordic ApS de la seva participació en l'entitat Aprilsnow Holding als empresaris Gustavo Buesa, aquest afí a CDC, i Josep Mayola. Per determinar la quota defraudada, l'Agència Tributària ha investigat els ingressos «en efectiu» efectuats en un compte a Andorra de la qual és titular Pujol júnior.