Reunió extraordinària del PDeCAT per abordar l'encaix amb JxCat

El desacord amb la Crida ha tensat la direcció del PDeCAT. Part dels dirigents del Partit Demòcrata han reclamat al president del partit, David Bonvehí que reuneixi l'executiva el més aviat possible per explicar el decurs de les negociacions amb la formació de Jordi Sànchez -empresonat a Lledoners- i Toni Morral. Aquesta reunió extraordinària apunta a divendres, segons diverses fonts.

El gran escull és fer convergir orgànicament els dos espais i mantenir-ne les peticions. El PDeCAT té el mandat de les bases per "transitar" cap a JxCat com a una organització més transversal, sota el lideratge de Carles Puigdemont, i on es reconegui la rellevància i essència del Partit Demòcrata.

Els de Bonvehí també insisteixen que la formació que surti de l'endreça de l'espai postconvergent defineixi la seva ideologia per centrar-se no només en el procés sobiranista sinó també en els àmbits sectorials. Per a fer-ho, el PDeCAT proposa una coalició electoral amb la Crida sota el paraigües de JxCat, una fórmula que la Crida descarta.

Per la seva banda, la Crida -que va reunir el seu govern dilluns- prefereix que el PDeCAT es "dissolgui" en una nova formació al voltant de les sigles de JxCat -o unes de noves. I que els associats al Partit Demòcrata ingressin individualment a la nova organització. El sector de Bonvehí descarta aquesta via.

Sigui com sigui, l'associació que van impulsar Sànchez, Puigdemont i Quim Torra continua pressionant, conscient que un escenari de ruptura pot perjudicar més el PDeCAT que no pas la Crida o JxCat.

Setmana decisiva

D'aquesta manera, els propers dies seran decisius per l'encaix de l'espai postconvergent. L'executiva extraordinària del PDeCAT -prevista per divendres- pot marcar el rumb de les negociacions que mantenen els equips de Bonvehí i Sànchez.

L'endemà mateix es fundarà el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), la nova formació del catalanisme moderat que té el suport de Pascal i Campuzano, amb Oriol Puig com a portaveu. El PNC aspira a presentar-se a les properes eleccions amb una entesa amb Units per Avançar i el sector pragmàtic del PDeCAT.

A més, el Partit Demòcrata té pendent un Consell Nacional al juliol, on hi espera arribar amb les converses desencallades o, almenys, no trencades. Tot i això, cada vegada són més les veus de tots els actors implicats que adverteixen que el trencament de l'espai és una de les opcions més probables ara mateix.