La Generalitat demana 15 mesos de presó per 3 acusats en els incidents en suport als presos

Els advocats d'Interior demanen 15 mesos de presó per a tres dels nou acusats per lesionar Mossos d'Esquadra el febrer de 2019 davant la presó de Lledoners, a una protesta pel trasllat dels presos independentistes, si bé no acusen els altres sis, per a qui el fiscal demana fins a set anys.

Segons han informat fonts pròximes al cas, els serveis jurídics de la conselleria d'Interior, en representació dels tres agents dels Mossos que van resultar ferits en aquests incidents, han decidit no demanar cap tipus de pena per a sis dels nou acusats i sol·licitar 15 mesos de presó per als altres tres.

Els incidents van ocórrer la matinada de l'1 de febrer de 2019, en una protesta prèvia al trasllat dels presos independentistes a la presó barcelonina de Lledoners.

Per aquest cas, la Fiscalia demana per als nou acusats, que van ser identificats pels Mossos d'Esquadra, penes d'entre 6 i 7 anys de presó.

Per contra, els advocats de la Generalitat han optat per no acusar sis dels investigats i demanar 15 mesos de presó per als altres tres, si bé, segons les fonts, aquesta petició es podria modular en funció de com avanci el procediment judicial abans d'elevar a definitiu el seu escrit d'acusació.

Segons les fonts, els advocats del departament d'Interior han intentat fins a última hora -ahir mateix, abans de presentar avui el seu escrit de conclusions provisionals-, arribar a un acord de conformitat amb els advocats dels tres investigats als quals acusen.

En concret, l'acord que proposaven els advocats d'Interior consistia que els tres acusats paguessin una indemnització per responsabilitat civil derivada de les lesions sofertes pels agents, d'entre 263 i 456 euros, segons les ferides sofertes per tres agents, encara que els investigats no han acceptat, ja que no es reconeixen com a autors dels fets.

Segons les fonts, la intenció dels serveis jurídics d'Interior és mantenir la negociació amb els advocats per intentar arribar a un acord en les pròximes setmanes.