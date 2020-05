Els vaixells turístics es queden amarrats a port, oblidats en la desescalada

Els vaixells turístics no han pogut reprendre l'activitat ni tan sols en els territoris del país on ja s'ha implantat la fase 2 del desconfinament, com les Terres de l'Ebre o la Costa Daurada. Els decrets governamentals els han "oblidat" i segueixen aturats mentre no es reguli com i quan poden reiniciar l'activitat. Denuncien "un greuge comparatiu" amb altres territoris com les Illes Canàries on s'ha permès des de la fase 1 que les embarcacions turístiques puguin tornar a fer excursions i activitats. "Pensem que s'han oblidat de nosaltres perquè hi ha moltes activitats empresarials a tenir en compte però si no t'especifiquen que pots començar a treballar, no pots fer-ho", ha lamentat Jordi Domingo, gerent del llaüt Lo Sirgador de Tortosa.

Mentre el llaüt Lo Sirgador segueix amarrat a l'embarcador de Tortosa, els seus responsables, el gerent Jordi Domingo i Adelino Fontanet avancen les tasques de manteniment i adequació del vaixell perquè estigui llest quan els arribi l'autorització que ara reclamen amb ànsia després de més de dos mesos parats. "Treballem tot l'any i des del març treballem fort, sobretot amb grups i escoles durant la primavera. Estem arrastrant moltes pèrdues i ara poder començar a treballar una setmana abans o després suposa molta diferència", ha reivindicat Domingo.

Mentre les empreses de turisme actiu i de natura han pogut tornar a acollir clients, els vaixells turístics no reben l'autorització per fer excursions, celebracions o altres de les activitats que ofereixen. Les línies regulars de transport turístic sí que poden treballar i existeix la contradicció que es pot traslladar clients als restaurants flotants, però no per a fer una excursió.

Són conscients que la tornada potser s'haurà de fer en grups tancats provinents del territori, amb un aforament reduït – el llaüt té capacitat per a 53 viatgers- i han comprat mampares de metacrilat per si els ho acaben exigint. "Com el material escassejava", s'han avançat i les han comprat per si cal posar separacions entre els grups de turistes. "Ens ajustarem al que ens demanin però no sabem res. Treballar a un 50% encara sortiria rendible però a un 30% ja seria complicat", ha apuntat.

Altres empreses del delta de l'Ebre estan en la mateixa situació o la Costa Brava que es veuen obligats a cancel·lar reserves ni en poden planificar de noves. "Algunes agències volen dur-nos clients aquest estiu, però no els podem confirmar res. De moment l'única cosa que podem fer és continuar cancel·lant excursions que teníem programades", denuncien. "Diuen que potser a partir del dia 15 de juny, que potser serà a plena capacitat però no ho saben. Està tot enlaire i el que volem és que quan surti un nou decret ens tinguin en compte i s'inclogui aquesta activitat amb les especificacions que pertoquin", ha demanat el gerent de Lo Sirgador. De moment, cap dels departaments oficials implicats els ha donat "una resposta concreta" a la seva petició.