L'Agència de la Natura enfronta ambientalistes i propietaris

La creació de l'Agència de la Natura, que es preveu debatre i aprovar el 17 d'abril al Parlament, ha generat malestar als territoris amb més terreny agrícola i forestal. Els propietaris i alguns alcaldes de la Catalunya Central i Alt Pirineu i Aran, molts d'ERC, consideren que no se'ls ha tingut en compte en la tramitació de la proposició de llei que va començar el 2017. En canvi, més de 170 entitats, principalment ambientalistes, han signat un manifest que demana accelerar la creació de l'organisme que compta amb l'acord dels grups parlamentaris de JxCat, ERC, PSC i Comuns. El conseller de Territori, Damià Calvet, considera que l'enfrontament és "inaudit" i es compromet a que "tots" els consells comarcals participin els estatuts.

L'aprovació del nou organisme ha comptat les darreres setmanes amb un conjunt de veus en contra que han anat en augment, mentre altres entitats s'han ratificat en el seu suport a la iniciativa.



"No volem ser el pessebre de Barcelona"



L'Agència Catalana de la Natura ha despertat l'oposició d'alguns alcaldes del territori, que no s'han sentit representats ni tinguts en compte en tot el procés d'elaboració de la llei. Alcaldes del Berguedà han signat un manifest en que expressa el seu "rebuig total" a la legislació. "Aquesta llei s'ha impulsat sense ni la participació ni la informació dels principals actors i sectors del territori", apunta el text del Consell Comarcal del Berguedà, aprovat aquesta mateixa setmana i que exigeix que s'aturi el procediment.

L'alcalde de Vilanova de Sau (Osona), Joan Riera (Independents), és un dels qui s'hi oposa fermament. Per això, aquesta setmana ha forçat un consell d'alcaldes per tractar la qüestió. "Hem començat una revolta perquè pensem que el 80% de Catalunya és de propietat privada i no se'ls ha tingut en compte. No volem ser el pessebre de Barcelona, hem de poder viure del territori", lamenta Riera. "Ens colaran un gol i ens afectarà al 80% del territori", assegura.

L'alcalde reconeix que L'Agència de la Natura és necessària, però demana que s'aturi per aconseguir el consens del territori. Una exigència que també comparteix l'alcalde de Moià i diputat, Dionís Guiteras (ERC).

L'exalcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, és el president del Centre de la Propietat Forestal, un organisme que s'encarrega de la planificació, gestió i certificació forestal. En declaracions a l'ACN, Vila d'Abadal demostra el seu enuig per la nova llei. "Ens diuen que amb l'Agència de la Natura, tot serà més àgil, però faran el que vulguin. Les actuacions seran les mateixes que fins ara, ens limiten i no hi podem participar. Si tenen més facilitat d'acció i, fins ara, és negatiu, ara encara ho serà més", afegeix.

L'Abel Peraire, pagès i ramader del Lluçanès, també s'hi oposa frontalment. "Sempre ens han manat des de la metròpoli. Tenim un problema de duplicitats quan demanem documents, burocràcia i càrrecs per a tot. Ara hi tornem?", lamenta. Peraire creu que cal una Agència de la Natura, però no està d'acord en la forma com s'ha fet. "Que no sigui una menjadora i un pla de jubilació per a alguns", denuncia.



"Sembla que es faci d'amagat"



A Bellver de Cerdanya, on la meitat de les 10.000 hectàrees que té el terme municipal són patrimoni natural gestionat des del consistori, l'alcalde, Francesc Xavier Porta (Endavant), demana "respecte" i que se'ls "tingui en compte". En aquest sentit, destaca la "gestió correcta i sostenible" a l'hora de fer les diverses tasques de manteniment que passen, entre d'altres, per recuperar i arranjar camins o tallar i tenir cura dels arbres. Així, conclou: "La natura nosaltres també l'apreciem, potser molt més que molts senyors que pretenen fer aquesta gestió". Aquest és un dels ajuntaments on aquest mes de maig s'ha aprovat, per unanimitat, una moció de rebuig a l'agència.

Per la seva banda, l'alcalde de Das, Enric Laguarda (ERC), lamenta que s'estigui muntant aquest organisme "sense la participació del territori" i defensa que en el cas que aquesta agència sigui necessària, almenys s'hauria de crear de forma "consensuada amb tothom". El batlle creu que tot plegat contribuirà a alentir la gestió del dia a dia de les 700 hectàrees de muntanya que són de propietat municipal. A més, posa com a exemple el que ha passat amb el tram de riu que passa per la localitat, on fa cinc anys que estan parlant amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per fer-hi una actuació que acabi amb els desbordaments que pateixen després d'episodis de pluja.

Els ajuntaments de Das, Puigcerdà, Alp, Urús i Fontanals de Cerdanya disposen d'un conveni conjunt amb l'Associació de Defensa Forestal (ADF) per fer tasques com ara neteja de bosc, reducció d'elements de combustió o fer franges de protecció. L'alcalde de Fontanals, Ramon Chia (Acord), critica les formes en què es vol crear aquest organisme: "Sembla que es faci d'amagat", afirma. En aquest sentit, explica que ells han hagut d'adequar tot l'entorn afectat pel temporal Gloria i que gestionen prop d'un miler d'hectàrees de muntanya, amb la qual cosa assegura que, més que una agència, el que necessiten són ajuts econòmics per mantenir tot aquest patrimoni natural.



Divisió entre ERC i JxCat a Tremp



El consell comarcal del Pallars Sobirà va demanar la retirada de la proposició de llei per crear l'Agència en considerar que no es tenen en compte "els interessos i aspiracions dels legítims propietaris de les comarques del Pallars". Posteriorment alguns ajuntaments i altres col·lectius van fer públic un manifest assegurant que "més de la meitat dels alcaldes" no havien donat suport a l'escrit i que no representava "les diverses sensibilitats". "Potser és una d'aquelles oportunitats que poden ajudar a vertebrar el territori i que de tant en tant ens cau a les mans", van exposar.

El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isús, apunta que no es pot aprovar aquesta agència "d'esquena al territori" i demana "no caure ara amb el mateix error" que en altres ocasions com la reintroducció de l'os al Pirineu, l'aprovació de Xarxa Natura 2000 o les zones ZEPA. Considera un "contrasentit" que en les reunions bilaterals amb la Generalitat no se'ls hagi explicat el projecte. Isús ha indicat que volen fer un "toc d'atenció" perquè els expliquin en què consistirà l'Agència abans que s'aprovi.

L'Ajuntament de Tremp també ha demanat l'ajornament de la llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural, ja que considera que no s'ha comptat amb el consens dels municipis afectats ni se'ls ha facilitat la suficient informació. Per aquest motiu ha sol·licitat per escrit al president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, que la proposició de llei no se sotmeti a votació.

Aquesta petició ha dividit l'equip de govern, ja que ha comptat amb el suport dels quatre regidors d'ERC i en contra dels tres regidors de Junts per Catalunya, formacions que comparteixen govern. Els sis representants socialistes, a l'oposició, s'han alineat amb ERC en el seu posicionament contrari a la creació immediata de l'Agència.

"La forma de tramitació és escandalosa", considera Carles Furriol del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles. Considera que no s'ha tingut en consideració ajuntaments, col·legis professionals, pagesos, ramaders ni caçadors i afegeix que no queda clar de quina manera l'agència millorarà la biodiversitat del país.



Més de 170 entitats demanen l'aprovació "immediata"



Un manifest de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) del 20 de maig reclama "l'aprovació immediata" de l'Agència per "assegurar el benestar social" i fer una "transició cap a un model de vida sostenible i una societat justa". Lamenten les "pressions d'última hora que només pretenen dificultar la seva aprovació". Compta amb el suport de més de 170 entitats, entre les quals destaca una àmplia presència d'entitats de tarannà naturalista i ambientalista. Aquest divendres també tenia el suport de 1.648 persones a títol individual.

Entre les veus favorables també hi ha la Unió de Pagesos. Per la seva banda, la Plataforma en Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya, considera que "després d'un llarg recorregut de compareixences i esmenes parlamentàries" que ha finalitzat amb un "consens amplíssim entre els grups polítics" cal impulsar una Agència que "pot donar resposta als reptes de conservar el patrimoni natural i revertir la pèrdua de biodiversitat".

El col·legi de Biòlegs de Catalunya va expressar que serà "una gran oportunitat de país per millorar la biodiversitat dels espais naturals". Apuntava que s'havien incorporat algunes de les esmenes que van fer al text. "La proposta actual no aprofita encara la important oportunitat que representa la creació d'una nova Agència", afegien.

El president del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Joan Ordi, es mostra partidari de la creació de l'Agència perquè "els tràmits seran molt més àgils". Pel que fa a la contractació de personal també "serà més fàcil" i es disposarà de més recursos pels Parcs Natural.

L'alcalde de Rialp, Gerard Sabarich (JxCat), ha defensat el paper de la futura Agència i ha dit que els ajuntaments "n'han de saber treure profit". Sabarich ha dit que en un principi semblava que la gestió forestal en podia sortir perjudicada però si llegeix l'avantprojecte de llei "no és el cas".



Calvet: "Hi haurà participació del món municipal i del sector"



"Passem d'una direcció general no participada per ningú, que és un director general i una colla de funcionaris, a una agència que té un consell d'administració amb presència del territori i els sectors", assegura Calvet. Ha dit que està previst que dels 19 membres del consell d'administració de l'organisme, tres siguin del món municipalista i també hi haurà representants ambientalistes i dels centres de recerca. "No es dupliquen organismes, es substitueixen per ser més eficients", afegeix. També ha exposat que l'agència permetrà disposar de més recursos.

El conseller defensa que la proposició de llei és "tècnica" i possibilitarà "modernitzar l'administració en benefici del territori". "Disposarem de més capacitat, de més agilitat, per fer funcionar millor, per exemple, els parcs naturals", explica. "L'agència és molt més àgil a l'hora de contractar obres i serveis o personal, atorgar subvencions davant aiguats", assegura.

"Té un objectiu polític i de país, però és un canvi molt tècnic i molt administratiu; l'agència no ve per protegir més el territori, sinó per gestionar millor el territori protegit i continuar fent d'autoritat ambiental com fa l'actual direcció general, exactament igual", afegeix.

Calvet considera "inaudit" que hagin aparegut veus en contra perquè "ara toca entrar a debat i votació" de l'Agència i que si s'aprova "es posi a caminar". En la redacció del reglament o estatuts el conseller ha explicat que es farà una redacció "participada" per "tots" els consells comarcals, entre altres veus. Confia que aquest procés es podrà acabar en uns mesos i que la llei es posi en marxa aquest mateix any.