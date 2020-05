Salut assegura que no hi ha cap indici que apunti a un possible rebrot de coronavirus a Catalunya

El director general de Professionals de la Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ha assegurat que no hi ha cap indici que apunti a un possible rebrot de coronavirus a Catalunya després que ahir el director del Centre de Coordinació d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón, es mostrés preocupat per una zona concreta que no va revelar. "A dia d'avui no tenim cap dada que ens indiqui que hi ha una situació de possible rebrot epidèmic de gran intensitat en cap territori de Catalunya", ha subratllat Ramentol en una entrevista al 3/24, on ha afegit que de ser així "els primers que ho haurien de saber serien els ciutadans". Ramentol també ha comentat que la relació amb el ministeri és "fluïda i honesta" des de l'inici de l'epidèmia.

En l'entrevista, aquest dissabte al matí, el director general de Professionals de la Salut de la Generalitat i lamentat aquest episodi "desagradable" amb el govern espanyol. "Crec que estem aconseguint apartar consideracions polítiques de la gestió de l'epidèmia i d'aquí que ens sorprengui de manera desagradable aquestes insinuacions del Centre d'Emergències conforme podríem amagar informació a la ciutadania", ha dit Ramentol, que ha afegit que "no és el tarannà" que ha marcat la relació amb el ministeri de Salvador Illa.

Ramentol també ha assenyalat que la relació a nivell tècnic i de treball amb el ministeri també ha estat "productiva" i que en cap moment se'ls ha traslladat des del centre d'emergències cap tipus de preocupació per alguna zona concreta de Catalunya.

D'altra banda, el director general ha admès que a l'hora de comunicar les dades sobre les víctimes mortals dels virus i dels seus afectats "sempre" hi ha "marge de millora" i que quan s'ha detectat el Departament ho ha explicat. "Sempre que tinguem ocasió de millorar-la qualitat i la intel·ligibilitat per als ciutadans ho farem", ha dit.