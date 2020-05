Junqueras: «No demanem eleccions, sinó pactar escenaris i calendari»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha descartat unes eleccions al Parlament de manera immediata, però ha apostat per establir acords entre els socis de Govern. "No demanem eleccions, sinó pactar escenaris i calendari", ha afirmat Junqueras en una entrevista dominical al diari Ara. "És evident que deixar els temps en mans del Tribunal Suprem és una irresponsabilitat. Fa temps que avisem i després tot seran presses, improvisacions i xantatges", ha continuat en la seva reflexió Junqueras. "Els govern de coalició parlen i pacten aquests escenaris. L'Estat ja ens va imposar unes eleccions i no crec que els ciutadans es mereixin això", ha recordat el president d'ERC des de Lledoners i a punt de reprendre a seva feina fora de la presó.

"Ara la prioritat màxima és salvar tantes vides com sigui possible i començar a posar les bases de la reconstrucció del país, això és el que ha defensat ERC des del primer moment", ha precisat Junqueras. "Una altra cosa és que, un cop superada, caldrà posar en mans dels ciutadans la decisió de quines majories han de liderar aquest futur", ha apuntat el líder d'ERC, que també ha volgut estrènyer el cercle sobre el president espanyol, Pedro Sánchez. "Exigim codirigir l'operatiu de desconfinament. És evident que hi ha alternatives a l'estat d'alarma i a aquest estat d'alarma", ha advertit Junqueras. "Aquesta setmana vam fer un avís i sembla que el govern espanyol ha reaccionat", ha recordat el president d'ERC, que insisteix en acabar "amb la imposició": "Catalunya ha de poder decidir".



"S'ha d'acabar amb el comandament únic i la recentralització"

"Demanem acabar amb el comandament únic i la recentralització, la posada en marxa d'un paquet de mesures socials com ara el permís retribuït per a la cura dels infants mentre no hi ha escoles i posar a disposició dels ajuntaments els superàvits per impulsar mesures socials als municipis", ha enumerat Junqueras, que també ha exigit el compromís del govern Sánchez a reprendre la taula de negociació Estat-Generalitat. "Tan aviat com la crisi sanitària ho permeti. El conflicte entre Catalunya i l'Estat continua exactament en el mateix lloc", ha conclòs el líder d'ERC.