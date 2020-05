Una empresa catalana dissenya una màquina per desinfectar platges amb ozó per la Covid-19

L'empresa Beach Trotters de Torredembarra (Tarragonès) ha dissenyat una màquina per desinfectar les platges de bacteris, fongs i virus arran de la pandèmia de la covid-19. La tècnica consisteix en aplicar una barreja d'ozó i aigua en el procés habitual de garbellat i neteja de la sorra.

L'empresa n'ha creat dos models, el d'una garbelladora anomenada 'Dromedar' que porta integrada l'equip d'ozó i 'l'Ozó Beach Kit', que s'adapta tant a les seves pròpies màquines per netejar platges com a altres models existents al mercat. Segons ha explicat el director de l'empresa, Serafí Mercadé, diversos ajuntaments de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears s'han interessat per la maquinària, que es fabricarà sota demanda.

L'empresa ha presentat el producte aquest divendres a la platja de Torredembarra. "És una novetat mundial. La màquina ha sigut conseqüència dels problemes de la covid-19. Garbellar la sorra amb ozó ens dona una absoluta garantia que la platja està perfecta", ha subratllat Mercadé.

La firma catalana assegura que la tècnica que utilitzen és respectuosa amb el medi ambient i no deixa residus que puguin afectar la salut dels banyistes, ni la fauna i la flora costanera.