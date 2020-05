Les funeràries registren 103 nous morts per covid-19 a Catalunya i eleven la xifra a 11.351

Les funeràries catalanes han registrat 103 noves morts per coronavirus en les darreres 24 hores, 15 més que en el darrer balanç, segons ha informat el Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes des de l'inici de la pandèmia en 11.351. A banda, s'han detectat 379 nous casos positius testats, 131 més que dilluns, i ja en són 61.355. Pel que fa als casos possibles, la xifra és de 180.618, 3.353 més. Entre positius i sospitosos, doncs, són 241.973, 3.732 més que dilluns. D'entre les víctimes, 3.361 han mort a una residència (34 més), 618 al domicili (4 més) i 154 en un centre sociosanitari (1 més). 6.485 persones han mort a l'hospital (30 més) i actualment hi ha 369 persones ingressades greus, 17 menys que ahir.

Des de l'inici de la pandèmia fins ara han estat ingressades de gravetat un total de 3.953 persones, sis més que aquest dilluns, i 35.130 persones han rebut l'alta hospitalària, 345 més que fa 24 hores.

Del total de positius, 9.933 són sanitaris, 79 més que dilluns, i 3.835 professionals de residències geriàtriques estan aïllats per sospita o confirmació, 117 menys que fa un dia. En total, a les residències de gent gran s'han confirmat 12.666 positius, 81 més, i 35.389 casos són sospitosos, 133 més, un total de 48.055 persones, cosa que significa al voltant de tres quartes parts del total d'avis residents a Catalunya.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 3.795 persones, entre positius i sospitosos, 2.251 en hospitals, 1.243 en residències i 256 en domicilis; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.622 morts, 1.494 en hospitals i 732 en residències, a banda de 127 en domicilis; mentre a la metropolitana sud s'han registrat 2.183 defuncions, 1.422 en hospitals, 599 en residències i 80 en domicilis. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.400 morts (521 en hospitals, 455 en residències i 106 en domicilis) i a Girona han estat 715 els morts (420 en hospitals, 194 en residències i 27 en domicilis).

Pel que fa al Camp de Tarragona, hi ha hagut 364 morts, 184 dels quals en hospitals, 98 en residències i 10 en domicilis, mentre que a Lleida hi ha hagut 200 morts en total, 162 en hospitals, 29 en residències i 3 en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts com ja fa dies, 21 en hospitals i 4 en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre tampoc se n'ha registrat cap de nova i es mantenen en 42 defuncions, 10 en hospitals, 7 en residències, 7 en domicilis i 18 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 17.649 de confirmats i 39.729 de sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana nord n'hi ha 15.503 de positius i 46.515 de sospitosos, i a la metropolitana sud, 10.748 positius i 30.710 sospitosos. A la Catalunya Central són 5.574 els confirmats i 17.043 els sospitosos. A Girona hi ha 5.904 confirmats i 21.977 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 1.912 persones amb coronavirus confirmades i 10.759 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 1.963 casos confirmats i 6.562 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 367 casos confirmats i 1.513 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 227 casos confirmats i 3.331 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona ciutat té 3.056 casos confirmats en residències i 8.418 de sospitosos. A l'àrea metropolitana nord hi ha 3.136 positius confirmats en residències i 9.579 sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana sud s'han registrat 2.437 casos confirmats i 6.060 sospitosos entre els residents. A la Catalunya Central són 1.480 els residents confirmats i 4.108 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.545 casos confirmats i 3.563 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 423 casos positius confirmats i 1.762 de sospitosos, i a Lleida són 437 els confirmats i 884 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 76 casos confirmats i 224 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre es mantenen en 16 de confirmats en residències i 763 de sospitosos.