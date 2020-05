Iceta assegura que no ha rebut la carta on Torra respon les seves propostes per al Pacte per la Reconstrucció

El PSC assegura que no ha rebut encara la carta on el president de la Generalitat, Quim Torra, respon a les propostes de Miquel Iceta sobre el Pacte per la Reconstrucció. Així ho asseguren a l'ACN fonts del PSC, que critiquen haver-se informat pels mitjans de comunicació de la rèplica de Torra, enviada dijous a la tarda a la premsa. Des de Palau afirmen que la carta està enviada des d'aleshores. Iceta insisteix perquè Torra convoqui els partits per abordar la "reconstrucció" social i econòmica per la crisi del coronavirus. Torra vol que al debat s'hi integrin els agents econòmics, socials, culturals, científics, universitats, executius i empreses per mobilitzar "tot el talent" del país i formar un "gran acord de construcció disruptiva".

Iceta considera "imprescindible i urgent" establir un 'Pacte català per la reconstrucció social i econòmica', tal com ja va reclamar durant el ple al Parlament del 24 d'abril, on també va lliurar a Torra el document amb les propostes dels socialistes. La direcció del PSC va nomenar dilluns la viceprimera secretària de la formació, Eva Granados; la diputada socialista Alícia Romero; el secretari de l'àrea de política municipal del PSC, Jaume Collboni; i el secretari d'Economia i Hisenda socialista Francesc Trillas, negociadors amb el Govern per abordar els efectes de la covid-19.

Per la seva banda, Torra va respondre a Iceta amb una carta aquest dijous, on el president del Govern subratlla que la transferència de recursos de l'Estat, amb liquiditat directa, és "necessària i urgent". Precisament aquest dissabte al migdia el president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat un "fons especial" de reconstrucció de 16.000 MEUR "no reemborsables" per a les comunitats autònomes.

A la carta, Torra assegurava a Iceta que cridarà els grups parlamentaris a participar de "l'acord de construcció" -així el va anomenar el president durant el ple de divendres al Parlament-, tan bon punt disposi de "l'instrument" que ha de vehicular "el talent i les aportacions" dels agents i sectors econòmics i socials.

Torra també considera "necessari" que l'Estat posi "al dia" la resolució dels deutes que té amb Catalunya, així com que es doti a les diferents administracions (Comunitats Autònomes i ajuntaments) de les eines necessàries per afrontar la situació: regla de despesa, objectius de dèficit, disposició del superàvit dels ajuntaments, segons indicava el president del Govern a la carta.



Comissió per al pla de reactivació

El Consell Executiu extraordinari d'avui ha aprovat crear la comissió que elaborarà el pla de reactivació econòmica i de protecció social. L'òrgan tindrà en una setmana la visió estratègica i de cobertura de necessitats per a fer el pla.

Analitzarà les propostes d'actuació per minimitzar els efectes de la crisi del coronavirus, farà accions per anticipar-ne els efectes, demanarà estudis, i proposarà "les modificacions pressupostàries necessàries" per executar el pla. Torra presidirà la comissió, que inclourà Pere Aragonès, Meritxell Budó, Damià Calvet, Chakir el Homrani, Àngels Chacón i Teresa Jordà.