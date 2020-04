118 nous morts registrats per les funeràries eleven la xifra global de defuncions per coronavirus a Catalunya a 9.764

El total de morts per coronavirus registrats per les funeràries a Catalunya arriba als 9.764, amb 118 noves defuncions aquest diumenge, segons el Departament de Salut. Són 36 menys que l'increment de l'últim balanç. Fins ara s'han detectat 49.088 positius i n'hi ha 101.909 de possibles. La xifra global és de 150.997 (4.802 més que dissabte). De les 9.764 morts, 2.814 han estat en una residència (42 més), 563 al domicili (6 més) i 111 en un sociosanitari (1 més). La resta són morts en hospitals o no classificables per manca d'informació. Fins ara han mort en un centre hospitalari 5.685 persones, 72 més que dissabte. Les dades de les funeràries es reporten més tard que les de les defuncions en hospitals, i això pot provocar desajustos.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.808 persones han estat ingressades de gravetat, 23 més que ahir; actualment són 833, 33 menys que fa 24 hores. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 27.849 altes hospitalàries, 470 més que fa un dia.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.733 són professionals sanitaris, 152 menys que dissabte, mentre que 5.520 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 176 menys que ahir.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 10.139 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus (345 més que dissabte) i 20.360 són casos sospitosos (939 més). Fan un total de 30.499, 1.284 més que dissabte.

A l'àrea metropolitana han mort 7.498 persones, entre positius i sospitosos, 4.571 en hospitals i 2.195 en residències, a banda de 423 en domicilis. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.150 morts (474 en hospitals, 371 en residències i 96 en domicilis) i a Girona han estat 553 els morts (303 en hospitals, 127 en residències i 25 en domicilis). Pel que fa al Camp de Tarragona, hi ha hagut 313 morts, 153 dels quals en hospitals, 85 en residències i 9 en domicilis, mentre que ha Lleida hi ha 183 morts en total, 151 en hospitals, 26 en residències i 2 en domicilis. a l'Alt Pirineu i Aran segueixen amb 30 morts, 23 en hospitals i 4 en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre es mantenen les 37 defuncions, 10 en hospitals, 6 en residències, 6 en domicilis i 15 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona n'hi ha 34.694 de confirmats i 69.161 de sospitosos, mentre que a la Catalunya Central són 4.701 els confirmats i 9.594 els sospitosos i a Girona hi ha 4.687 confirmats i 10.303 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 1.631 persones amb coronavirus confirmades i 5.251 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 1.690 casos confirmats i 4.006 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 334 casos confirmats i 812 de sospitosos i a les Terres de l'Ebre 193 casos confirmats i 1.766 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona té 6.966 casos confirmats en residències i 14.306 de sospitosos. A la Catalunya Central són 1.234 els residents confirmats i 2.633 els sospitosos i a Girona hi ha 1.234 casos confirmats i 1.758 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 345 casos positius confirmats i 639 de sospitosos i a Lleida són 356 els confirmats i 661 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, segueixen amb 73 casos confirmats i en tenen 59 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre n'hi ha 15 de confirmats en residències i 275 de sospitosos.