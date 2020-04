Renfe augmenta l'oferta al servei de Rodalies un 71% a partir de dilluns

Un tren de Renfe al seu pas per Figueres.

Un tren de Renfe al seu pas per Figueres. EMPORDA.INFO

Renfe augmentarà l'oferta de les línies R1,R2, R3 i R4 de Rodalies fins a un 71% del servei en hora punta i un 61% la resta de la jornada a partir del dilluns. Durant l'última setmana, els serveis de Rodalies han registrat un descens diari de demanda de prop del 92%. La resta de les línies continuaran amb l'oferta habitual. La línia R3 dona un servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà, amb expedicions al matí, migdia i vespre. A la línia R7, la parada d'Universitat Autònoma de Barcelona està tancada i la resta d'estacions estan servides per l'R4. La RG1 comparteix recorregut amb trens de l'R11 i R1 i els viatgers de la línia RT1 tenen serveis de les línies R14, R15 i R16 per desplaçar-se fins a Tarragona, Vilaseca i Reus.

A l'RT2, els viatgers disposen dels serveis de les línies R4 al tram L'Arboç-Sant Vicenç de Calders i dels serveis de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Port Aventura. Els trens de l'R11 inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Portbou.