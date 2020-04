Pluja fins dimecres amb precipitacions extenses que poden superar els 100 litres per metre quadrat

S'aproximen pluges per als pròxims dies a Catalunya

L'episodi de pluja durarà dins dimecres amb precipitacions extenses que poden superar els 100 litres per metre quadrat a la meitat est de Catalunya. L'arribada d'una pertorbació ja ha produït xàfecs amb quantitats recollides fins diumenge al migdia d'entre 20 i 40 litres al litoral i prelitoral, on continuarà plovent. Els valors han estat inferiors a l'interior i al Pirineu, on els xàfecs seguiran però seran més dispersos. Dilluns seguirà plovent, i ho pot fer a qualsevol punt. Les pluges de matinada seran més probables a la meitat sud, mentre que a la tarda es desplaçaran cap al Pirineu, Prepirineu i resta de la meitat est del país.

Dimarts arribarà una nova pertorbació en altura que, juntament amb la formació d'una depressió en superfície, reactivarà l'episodi de pluja. Aquest segona tongada de precipitacions tornarà a ser general i abundant, tot i que les acumulacions més importants es preveuen al quadrant nord-est i al litoral i prelitoral central.

Les pluges, que en alguns moments aniran acompanyades de fang, seran d'intensitat entre feble i moderada, però no es descarta que localment també siguin fortes i acompanyades de tempesta i calamarsa. La cota de neu es mantindrà molt alta, per sobre dels 2.000 o 2.200 metres i, per tant, la pluja afavorirà la fosa de la neu existent al Pirineu.

Els models meteorològics a mitjà termini indiquen que a partir de dijous la depressió es debilitarà, alhora que es desplaçarà cap a l'est, i donarà pas una estabilització atmosfèrica.