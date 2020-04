Budó diu a les empreses que no obrin sense assegurar la protecció dels empleats

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha apel·lat a la responsabilitat de les empreses perquè no obrin si no poden assegurar la protecció dels empleats, malgrat el decret del govern espanyol ja permeti la tornada a l'activitat de les activitats no essencials com la construcció o la indústria.

Budó s'ha mostrat a favor de perllongar el confinament per evitar nous contagis de la Covid-19 d'acord als criteris dels experts que els assessoren. Amb tot, però, ha destacat que no prendran cap decisió que deixi els treballadors en "indefensió jurídica". D'altra banda, i sobre la votació dels pressupostos, Budó ha demanat garantir el dret de tots els diputats sense "exposar-los" i ha precisat que "la tecnologia actual ho permet".