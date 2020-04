Torra avisa Sánchez que defensarà «en qualsevol fòrum» l'autodeterminació

El president de la Generalitat, Quim Torra, va afirmar ahir que defensarà el dret a l'autodeterminació de Catalunya «en qualsevol fòrum» en el qual «participi», perquè treballen «per la independència».

Així ho va assegurar en declaracions a Tarragona Ràdio l'endemà que la portaveu de l'executiu català, Meritxell Budó, afirmés que Torra està disposat a participar en qualsevol escenari que sigui de «treball, col·laboració i cooperació», en relació amb la intenció del Govern central de reeditar per la COVID-19 els anomenats Pactes de La Moncloa. Torra va alertar ahir, però, que «som un govern independentista, nosaltres també treballem per la independència de Catalunya, i per tant és evident que nosaltres en qualsevol fòrum en el qual participem defensarem el dret a l'autodeterminació de Catalunya».