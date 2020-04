Salut assumeix les competències de les residències geriàtriques

Canvi de rumb en la gestió del Govern. El Departament de Salut ha assumit les competències dels geriàtrics i, a partir d'ara, es prescindeix de la conselleria d'Afers Socials. Així ho van explicar ahir els màxims responsables d'ambdós òrgans, Alba Vergés i Chakir El Homrani –tots dos d'Esquerra Republicana– respectivament, en una roda de premsa. «Ha de prevaldre el criteri sanitari», va justificar el conseller d'Afers Socials, que va afegir que a partir d'ara «treballarem de forma encara més coordinada», mentre que Salut prendrà les decisions «de l'assistència sanitària», els aïllaments o els trasllats, i la conselleria d'El Homrani continuarà en àmbits com la reposició de personal o aconseguir materials de protecció per als centres. La conselleria d'Afers Socials ha estat criticada els darrers dies pel ball de dades dels recomptes de morts per COVID-19, un fet que segons El Homrani «s'està treballant».

Entre les veus més crítiques, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va declarar ahir que la situació de les residències «ha arribat al límit». Colau va afegir que des de la capital catalana «fa dies que tenim espais preparats perquè es facin trasllats massius de residents amb símptomes. Demanem al Govern que doni l'ordre avui mateix. No es pot perdre ni un dia més». Les manifestacions de Colau se sumen a la reprimenda pública que el president de la Generalitat, Quim Torra, va fer dels seus socis de govern fa uns dies a la cadena SER, on va assegurar que no s'havia gestionat prou bé la comunicació dels casos de COVID-19 en les residències: «No ho hem fet bé, i això ha creat una situació d'alarma social».

A Vilanova del Camí s'ha produït un dels brots més mortífers, la residència de gent gran del municipi acumula 35 morts a causa del virus. De fet, segons la darrera actualització, arreu de Catalunya hi ha 2.374 persones que resideixen en centres per a gent gran i que tenen coronavirus. D'altra banda, el recompte de morts en residències s'eleva a 1.178. Preguntat pel ball de xifres de les residències que s'està produint, el ministre de Transports, José Luis Àbalos, va afirmar ahir que el Ministeri de Justícia revisarà les causes de mortalitat que consten als registres civils per poder contrastar les dades de defuncions per coronavirus.

A banda de les crítiques pels balls de xifres, l'UGT ha denunciat que les residències de gent gran privades i concertades viuen una situació «extrema». Segons el sindicat, el personal no ha tingut res del que necessitava: «Ni equips de protecció, ni mecanismes de diagnòstic, ni instruccions coherents davant de residents amb simptomatologia, ni consignes clares per part del sector».



Dues morts més a Palafrugell

Dues persones més han mort per coronavirus al Centre Palafrugell Gent Gran i s'eleva a dotze el nombre de víctimes del COVID-19 en aquest geriàtric del Baix Empordà. Segons van informar els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), també hi ha 40 casos de coronavirus entre els residents i nou pendents de resultats.