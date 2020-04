Vergés diu que les mesures per sortir del confinament es faran en funció de la densitat de població

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha indicat que les mesures per sortir del confinament es faran en funció de la densitat de població dels territoris. "No serà el mateix el que s'hagi de fer a Barcelona, que té metro i hi ha molta aglomeració de persones, o en altres ciutats metropolitanes, que el que s'hagi de fer en altres llocs", ha apuntat la consellera, que ha constatat que hi ha zones més àmplies i rurals i això també s'ha de tenir en compte a l'hora de dissenyar mesures.

D'altra banda, sobre l'ús generalitzat de mascaretes per sortir al carrer, ha assenyalat que és una "estratègia de salut pública" el Govern està avaluant com es pot fer i com es pot organitzar, tot i que no és una recomanació de l'OMS.

D'altra banda, Vergés ha explicat que Catalunya té ara mateix disponibles 2.010 llits d'UCI, 1.753 destinats a coronavirus, dels quals 1.529 estan ocupats (un 87%).



Tancament d'alguns CAP "per poder treballar millor"

Vergés ha justificat aquest dimarts el tancament d'alguns CAP "per poder treballar millor" contra el coronavirus. En roda de premsa, Vergés ha remarcat que l'atenció primària s'ha hagut de reorganitzar per atendre la pandèmia, reforçant el seguiment telefònic, l'atenció domiciliària i també les visites a les residències.

A més, ha assegurat que també segueix atenent els malalts crònics i altres problemes. En aquest sentit, s'ha prioritzat l'atenció presencial en CAP que tinguin serveis de radiografies. També s'han posat ecògrafs per fer ecografies pulmonars. Segons ha dit, s'està fent un seguiment a uns 80.000 pacients, dels quals 56.000 són casos possibles de coronavirus.

Vergés ha lloat la tasca de l'atenció primària, que fa seguiment de pacients amb simptomatologia lleu, però també greu en alguns casos. "És l'eix vertebrador del sistema. Està contenint molt bé els pacients, fent un seguiment molt acurat i mantenint l'activitat ordinària", ha assegurat.

En total han tancat 46 CAP i 462 consultoris locals, el que representa aproximadament un 15% i un 75% del total, respectivament.