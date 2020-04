El FC Barcelona i Creu Roja assistiran a socis de més de 80 anys amb necessitats

El FC Barcelona i Creu Roja han aconseguit un acord perquè voluntaris de l'entitat humanitària assisteixin a aquells socis de més de 80 anys que el club hagi detectat que necessita un suport domiciliari per cobrir les seves necessitats bàsiques durant la pandèmia del coronavirus.

Aquesta col·laboració s'ha acordat per completar el programa 'T'acompanyem a casa', que va engegar el club la setmana passada per contactar amb tots els senadors blaugrana i socis majors de 80 anys per fer seguiment del seu estat de salut i anímic, ha informat aquest dilluns en un comunicat.

El servei va dirigit un col·lectiu de 9.000 socis, dels quals el club ha contactat amb 4.000, i amb l'ajuda de Creu Roja s'ha pogut ampliar i a partir d'aquesta primera assistència telefònic el club podrà detectar aquells casos excepcionals que reclamin una assistència domiciliària.