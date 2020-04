Torra admet que no s'ha informat prou bé de la situació a les residències i que això ha creat "alarma social"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha admès que no s'ha informat prou bé de la situació a les residències de gent gran arran de la crisi pel coronavirus. En una entrevista a 'Ser Catalunya', ha afirmat que no s'ha explicat "amb la claredat que s'hauria d'haver fet des del primer moment" i que això ha creat "alarma social", un "punt de desconfiança" i una "certa angoixa". Per resoldre-ho, Torra ha dit que a partir d'ara es faran rodes de premsa diàries per explicar l'estat de la situació en aquest àmbit. Tot i que no s'ha informat amb la "claredat que calia", el president assegura que ha estat una qüestió prioritària pel Govern i que la situació a les residències de gent gran és la "primera preocupació" de l'executiu.

Torra ha assegurat que li agrada "treballar de cara" i que els ciutadans sàpiguen les previsions que té el Govern. I, en aquest sentit, ha reconegut que l'executiu no ha sigut "prou curós" a l'hora de traslladar a la població la situació a les residències de gent gran i els plans que l'executiu va fent.

Aquest dimecres, el Govern ha xifrat en 362 els morts per la covid-19 que vivien en residències i en 830 els usuaris diagnosticats. El virus ja ha afectat el 30% dels centres i es preveu traslladar a mútues laborals els malalts lleus.

En l'àmbit de l'autocrítica i de les qüestions relacionades amb la crisi que no s'han fet prou bé des de la Generalitat, Torra hi ha afegit el fet que a l'administració hi prima el "concepte burocràtic". Un sistema que en una situació com l'actual no és sostenible, segons Torra, perquè "cada minut compta". "Si algú es pensa que encara podem funcionar dient miri, ara porti'm un paper, que d'aquí tres dies li respondré... no pot ser", ha conclòs.