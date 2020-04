Les juntes de tractament descarten que els presos independentistes puguin passar el confinament a casa

Les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses han descartat que els presos independentistes puguin passar el confinament a casa seva. Al Centre Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres, hi ha Dolors Bassa complint condemna. El Departament de Justícia va anunciar que s'analitzaria si els interns classificats amb l'article 100.2 podien fer aquest confinament domiciliar. Segons ha informat el Departament de Salut, ho podran fer el 15% d'aquest presos. La consellera de Justícia, Ester Capella, ha denunciat les "amenaces i coaccions" del Suprem i que hagi "assenyalat amb el dit" els funcionaris de presons quan va advertir d'una possible prevaricació si es prenia aquesta decisió amb els presos de l'1-O i que demanaria la identificació dels funcionaris que l'aprovessin.

Per Capella, el Suprem "ha volgut condicionar la seva decisió", fet que considera "inaudit, vergonyós i inapropiat d'un estat de dret". La consellera s'ha mostrat "al costat dels treballadors públics de la Generalitat".

Segons ha informat el Departament de Justícia, les juntes de tractaments dels centres penitenciaris catalans aprovaran que quinze persones recluses en segon grau i amb un 100.2 passin el confinament a casa seva de manera transitòria, mentre duri l'emergència. Això suposa el 15% del conjunt de presos en aquestes circumstàncies.

Quatre dels 15 interns que podran fer el confinament al seu domicili són del Centre Penitenciari Dones de Barcelona i ja estan a casa seva. Els onze restants són interns de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. La junta de tractament de Quatre Camins traslladarà la decisió al jutjat de vigilància sense fer-la immediatament executiva, a l'espera de rebre l'aval judicial. El jutjat informarà a la fiscalia, perquè es posicioni, i posteriorment decidirà si ratifica o tomba la proposta de les presons. L'última instància és l'audiència de la demarcació. La resta de centres penitenciaris han descartats tos els casos que han avaluat.

Aquesta és la primera vegada que els centres penitenciaris catalans plantegen una mesura com aquesta, d'acord amb una "interpretació no restrictiva del reglament penitenciari", segons Justícia, que veu aquestes decisions com a "inèdites" a causa de la crisi sanitària.

Reduir la població reclusa

Amb aquesta mesura, la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima busca reduir al mínim la població reclusa per limitar el risc de contagi a les presons. Dimarts, el departament es va adreçar a les direccions dels centres perquè estudiessin cas per cas la possibilitat del confinament domiciliari de les persones amb un segon grau flexibilitzat amb un 100.2.

Els presos de l'1-O tenen aquesta classificació i fonts del Tribunal Suprem van advertir poques hores després que deixar que els líders independentistes passessin el confinament a casa podia ser un delicte de prevaricació. A més, van assegura que, en cas que s'acordés, demanarien explicacions a les direccions de les presons i que s'identifiquessin "de forma nominal" els funcionaris que hi havia votat a favor.

Pel que fa als presos classificats en tercer grau, un total de 1.174 reclusos en semillibertat passen el confinament a casa seva, el 69% del conjunt de tercers graus de les presons catalanes.

Onze interns positius

En aquests moments, onze interns han donat positiu per coronavirus. Set estan ingressats a l'Hospital Penitenciari de Terrassa i dos més en hospitals de la xarxa pública de Salut. Dos dels onze casos ja han estat donats d'alta, mentre 35 casos més estan en estudi.

El centre de Wad Ras i el mòdul 5 de Brians 1 es mantenen confinats després de la detecció dels primers positius. També s'han confirmat 27 casos positius de coronavirus entre funcionaris.