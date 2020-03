Vergés reconeix que el sistema sanitari està "absolutament tensionat" però no diu que estigui al límit

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha admès que el sistema sanitari està "absolutament tensionat" però ha insistit que treballen per continuar augmentant la capacitat de cures intensives (UCI), amb més de 1.700 llits actualment. Vergés no ha dit que el sistema estigui al límit; una pregunta que se li ha formulat en diverses ocasions en la roda de premsa diària del Govern després que la doctora del Centre de de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, María José Sierra, hagi afirmat aquest dilluns que les Unitats de Cures Intensives (UCI) de Madrid i Catalunya estan "al límit de la seva capacitat". A Barcelona, hi ha 290 pacients ingressats en hotels i 117 sanitaris que s'hi allotgen per poder descansar entre jornades.

Vergés ha advertit que aquestes setmanes i les que vénen seran "complicades" però ha recalcat que el sistema sanitari s'està preparant per poder donar resposta a tots els pacients amb coronavirus en estat greu i que necessitaran cures intensives. Sobre la situació de les UCI a l'estat espanyol, Vergés ha respost que "tothom està absolutament tensionat", quan se li ha demanat per les afirmacions de la doctora Sierra, que ha comparegut aquest dilluns després que el responsable del centre, Fernando Simón, hagi donat positiu per coronavirus.

Actualment hi ha 1.722 llits d'UCI a tot Catalunya, més del doble que fa una setmana, quan n'hi havia 878 (dada corresponent a una actualització del passat dilluns, recollida en un informe de Salut). El 84% dels llits d'UCI són per a pacients amb coronavirus, mentre que la resta es reserva per a altres patologies. El percentatge d'ingressos a les UCI per coronavirus varia segons l'hospital, ja que, per exemple, algunes de privats -ara tots sota la coordinació de Salut- es destinen íntegrament a covid-19, mentre que altres centres es reserven per a altres malalties. El plantejament és concebre tots els hospitals com un únic sistema.

La consellera ha recordat que tots els hospitals han treballat al màxim els seus plans de contingència per arribar al major nombre possible d'UCI, amb la reconversió de llits que habitualment no són de cures intensives, com quiròfans o espais de reanimació. També s'han obert pavellons propers "concebuts com una planta més dels hospitals" i s'han habilitat hotels, per a pacients que necessitin tractaments o seguiment, així com per a professionals sanitaris que s'hagin d'aïllar o bé per descansar entre les jornades.

Més de 40.000 proves PCR

A Catalunya s'han realitzat un total de 42.741 proves PCR, que són les que detecten el virus amb la màxima fiabilitat. El dissabte es va informar que havien arribat 25.000 tests ràpids, que es destinaran sobretot al personal i usuaris de residències, i dels quals caldrà veure l'eficàcia. Als professionals sanitaris se'ls fan les proves PCR per poder-los aïllar ràpid en cas positiu i perquè es puguin reincorporar amb seguretat si no tenen el virus, ha indicat Vergés, que ha apuntat que estan mirant d'activar la capacitat dels centres per fer testos per "no dependre tant d'importacions".

Equipament per a les UCI

Una de les màximes preocupacions per a aquesta setmana del Departament de Salut, ha recalcat Vergés, és poder equipar els llits que es vagin habilitant per a cures intensives. La consellera ha destacat que hi ha "molts projectes en marxa" per dotar els hospitals però que prioritzen aquells que acreditin efectivitat clínica i, a més, la capacitat de poder produir de forma industrial el més aviat possible; projectes com de respiradors automatitzats o bifurcadors per a respiradors convencionals, que permeten que més d'un pacient estigui connectat en una sola màquina amb seguretat.

180.000 professionals sanitaris activats

Actualment hi ha 180.000 professionals sanitaris activats, sumant tot el personal dels hospitals del sistema públic i els de gestió privada, així com altres que s'havien jubilat feia poc o metges acabats de graduar que esperaven la plaça de residència després de fer l'examen MIR (metge intern resident).

Vergés ha negat que s'hagin relaxat els protocols dels professionals davant de la manca d'equipaments de protecció, com denuncien diversos sindicats. La consellera ha afirmat que els protocols són "vius" i ha assegurat que la protecció dels professionals és "clau" i "prioritària" per al Govern.

A la consellera se li ha preguntat quants professionals sanitaris han mort per coronavirus a Catalunya i ha respost que és una dada que no té. Vergés no ha descartat defuncions entre aquests professionals i s'ha limitat a dir: "Ens poden constar que n'hi pugui haver".