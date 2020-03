29 de febrer. La ciutat, escenari d'un míting de Carles Puigdemont

El passat 29 de febrer, Perpinyà va ser l'escenari d'un multitudinari míting de Carles Puigdemont que va reunir més de 100.000 persones i que ja estar va marcat pel que començaven a ser les primeres restriccions pel coronavirus. Els parlaments es van fer a l'esplanada del Parc d'Exposicions de la ciutat. Els primers casos positius per covid-19 a Barcelona, importats des d'Itàlia, ja havien aparegut quan es va celebrar l'acte de Puigdemont a Perpinyà i això va provocar que, dies abans de la cita, algunes veus a la ciutat qüestionessin si el míting es podia celebrar però l'acte va comptar sempre amb el suport de l'alcalde de la ciutat, Jean-Marc Pujol, i els permisos legals per fer-se. En aquell moment ni a França ni tampoc a Espanya, on una setmana més tard hi van haver les manifestacions del Dia de la Dona, no estaven prohibides les concentracions massives a l'aire lliure com era el cas de l'esplanada del Parc de les Exposicions de Perpinyà.