L'aplicació de Salut del Covid-19 registra 250.000 participants

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha assegurat aquest divendres que 250.000 persones ja han bolcat informació a l'aplicació que va llançar l'Executiu català de seguiment i obtenció de dades sobre la pandèmia del nou coronavirus.

En roda de premsa telemàtica amb els consellers Meritxell Budó i Miquel Buch, ha afirmat que la corresponsabilitat ciutadana és "vital", i ha afirmat que amb aquestes dades es permetrà un millor seguiment.

La consellera Vergés ha reiterat el seu agraïment als professionals sanitaris, i ha insistit en la petició de confinament total que s'ha demanat des de Catalunya, apel·lant a la responsabilitat de tota la població a quedar-se a casa, extremar les mesures d'higiene i respectar el distanciament social.

Ha admès que són "mesures duríssimes" per mitigar la pandèmia del coronavirus, i ha defensat la transparència amb la qual actua la Generalitat per ajudar a entendre per què es prenen aquestes decisions.

Preguntada sobre la situació en les unitats de vigilància intensiva (UCI), ha reiterat que seran els espais que rebran la pressió dels pacients greus, i ha dit que s'haurà de fer front destinant altres espais hospitalaris a això i amb l'ajuda del confinament a casa.

També requerida per si el Govern demanarà l'ajuda de l'Exèrcit per aixecar un hospital de campanya en cas que fos necessari, ha remarcat que els hospitals catalans s'estan preparant per rebre l'augment de casos: "No es tracta de demanar rescat a no sé quin exèrcit", ha dit, reiterant a l'Estat que accepti la petició de confinament total com la millor proposta per al sistema sanitari.

En aquesta preparació del sistema de salut, la consellera ha esmentat com l'Hospital d'Igualada (Barcelona) ha hagut de fer front a un pla de contingència enfront del Covid-19 "en un temps rècord".

La titular de Salut també ha advocat per continuar en la "fase de col·laboració" amb el Ministeri de Sanitat en material sanitari, adherint-se a les compres centralitzades, però també ha dit que té l'obligació de reclamar tot el material necessari per atendre la pandèmia que puguin estar aturat a empreses.