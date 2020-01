Mor el periodista de l'Ajuntament de Barcelona apunyalat dilluns

El periodista David Caminada, que treballava en el departament de Comunicació de l'Ajuntament de Barcelona i que va ser apunyalat dilluns passat quan sortia de la feina, va morir ahir a l'Hospital Clínic, van confirmar fonts municipals.

La seva dona també ho va confirmar en un missatge de Twitter: «El meu estimat David ha mort. Jo també». Caminada, expert en xarxes socials i comunicació digital, era doctor per la Universitat Pompeu Fabra, on impartia classes, i des de feia tres anys treballava a l'Ajuntament de Barcelona com a responsable del perfil de Twitter del consistori.

El periodista va ser apunyalat dilluns passat al carrer Paradís de Barcelona, quan sortia de treballar, per un home al qual s'atribueixen unes altres dues morts el mateix dia i que va ser inicialment retingut pels companys de feina i després reduït i detingut per la Guàrdia Urbana quan fugia del lloc per la plaça de Sant Jaume.

La mort de David Caminada va consternar tant els regidors com els treballadors de l'Ajuntament de Barcelona que el coneixien i, com han fet en els últims dies per manifestar-li el seu suport, ahir van utilitzar les xarxes socials per fer arribar el seu condol a la família i als cercles pròxims.

Després de conèixer la mort, els regidors van aixecar immediatament la comissió municipal de Presidència i Seguretat, on ahir tots havien reiterat els seus desitjos d'una ràpida recuperació del treballador municipal.

També es va suspendre la sessió de treball amb periodistes que el govern municipal havia convocat per explicar el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per al 2020, al qual ahir estava previst que donés el vistiplau la comissió d'Economia. Finalment, la celebració d'aquesta comissió va ser ajornada per indicació de la presidència, i amb l'assentiment de tots els seus membres sense concretar el dia i l'hora, tot i que fonts municipals van indicar que serà abans del ple del 31 de gener.

Els Mossos treballen amb la hipòtesi que, abans d'assassinar David Caminada, l'agressor havia matat un home que va aparèixer mort en un pis incendiat del mateix districte de Ciutat Vella i una dona gran a qui, pel que sembla, van tirar pel forat de l'escala i es va trobar al vestíbul de casa seva, al mateix districte.



«Professionalitat i saviesa»

L'Ajuntament de Barcelona va convocar un minut de silenci a les 12 del migdia d'avui en record del periodista. L'alcaldessa, Ada Colau, va destacar ahir a la tarda la «professionalitat, saviesa i caràcter amable» de David Caminada. L'alcaldessa va confirmar a través de les xarxes socials: «Els pitjors pronòstics s'han complert i el nostre company David no ha sobreviscut a la brutal agressió que va patir dilluns». Colau va assenyalar que «no hi ha consol possible davant un fet tan cruel, injust i arbitrari» i vaa transmetre tot el seu suport «a les seves persones estimades». I El primer tinent d'alcalde i líder el PSC a Barcelona, Jaume Collboni, va assegurar que és una «tristesa immensa».

Per la seva banda, el líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, va afirmar que «no hi ha consol ni sentit» per la mort aquest dimecres del periodista i treballador municipal.