Debat Constituent obre un procés «per donar la veu a qui treballa per la república»

La plataforma independentista Debat Constituent iniciarà la fase participativa ciutadana a finals del mes de febrer després que a mitjans d'aquell mateix mes finalitzi el període de recollida d'aportacions de les entitats socials i culturals catalanes. La plataforma va tancar ahir el seu cicle de debats sobre les bases constitucionals del futur polític de Catalunya i comença ara un procés participatiu que vol ser «un missatge a l'Estat que, malgrat la repressió, no són ni la classe política ni els despatxos, sinó que és la gent empoderada al carrer la que diu: treballem per la república , encara». Així ho va dir el portaveu de la coordinadora de Debat Constituent, Lluís Llach, que també va demanar als participants en la iniciativa de la plataforma que facin arribar a Europa el missatge que «més enllà del que faci l'Estat espanyol, el país vol continuar treballant» per una república moderna i propositiva, va dir.

Segons Llach, Debat Constituent sempre ha apostat per treure el seu projecte «dels despatxos i portar-lo al carrer», perquè la ciutadania decideixi les bases constitucionals del futur polític de Catalunya.

Tot i que la seva intenció no era redactar una Constitució, sí que volien plantejar el procés d'una manera diferent a la Transició: «No s'havia d'assemblar per res al que va passar l'any 1978». Llach va criticar que la Constitució fos redactada «per unes quantes persones amb l'exèrcit esperant fora qualsevol iniciativa difícil per passar», davant de la qual cosa va reivindicar el caràcter participatiu de la iniciativa de Debat Constituent.

Està previst que, quan finalitzi el 15 de febrer la recollida d'aquestes aportacions, es faci una crida a la ciutadania perquè hi participi de forma directa.