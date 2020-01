Els comuns volen eleccions avançades, el PSC ho veu bé i ERC no ho contempla

Els comuns plantegen al president de la Generalitat, Quim Torra, l'aprovació dels pressupostos i la convocatòria d'eleccions autonòmiques entre abril i maig, que comportarien la constitució d'un nou Govern al juny, una proposta que el PSC creu que seria «desitjable». El plantejament va ser traslladat ahir per En Comú Podem a Torra, en la reunió de la taula de diàleg catalana celebrada ahir a la Generalitat i en la qual també van participar JxCat i ERC. «Creiem que en el moment actual el Govern de la Generalitat, que va ser triat en un context molt diferent al que ara s'obre, no està en condicions d'abordar aquest nou escenari de diàleg per trobar solucions a mitjà i llarg termini», assenyalen els comuns en el document que van dur a la reunió.

En aquest context, el president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va assegurar que la seva formació no contempla que ara hagi de donar-se un avançament electoral, i sosté que segueixen apostant pel diàleg, encara que aquest es doni en «un marc de repressió». «Això [eleccions anticipades] avui no és la prioritat en cap cas, sinó que la prioritat és aprofitar aquesta oportunitat que tenim davant, la del diàleg i la negociació per canalitzar el conflicte polític», va exposar Sabrià en la roda de premsa posterior a la reunió. Per la seva banda, el socialista Miquel Iceta va afirmar que veu la legislatura «esgotada» i va assenyalar que ja «no pot donar més de si». En aquest sentit va afegir que veu els dos socis de l'executiu «bastant dividits» i sense l'«energia suficient» per continuar governant Catalunya, per la qual cosa ha indicat: «Una perspectiva electoral pròxima seria per a nosaltres desitjable». Cs, PP i CUP no van assistir a la trobada.