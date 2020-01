L'advocat de Puigdemont i Torra denuncia que li han entrat a robar al despatx

Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont i de Quim Torra, ha denunciat a través de Twitter que aquesta nit han entrat a robar al seu despatx. "Els 'lladres' no s'han emportat els ordinadors, però sembla que sí que els interessava el nostre servidor", ha apuntat Boye, que ha explicat que tot estava remenat però ha posat en dubte que l'objectiu real fos robar. De fet, ha afegit que l'empresa d'alarmes ha informat que no hi havia "indicis d'intrusió". "Si pensen que ens intimidaran ho tenen clar", ha advertit.





Our office has been vandalized overnight. Apparently they have not stolen anything but destroyed a lot pic.twitter.com/lqMEgW0Rj1