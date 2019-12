Diverses persones han resultat ferides aquest dilluns durant una explosió al campanar de Centelles en plena celebració de la Festa del Pi. El sistema d'emergències (SEM) ha activat 12 unitats: 10 ambulàncies i 2 helicòpters medicalitzats per atendre els ferits. L'avís l'ha fet la Creu Roja a les 12.06 per informar d'una explosió pirotècnica al campanar del municipi durant les festes per la patrona, Santa Coloma, segons Protecció Civil.