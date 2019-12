El síndic investigarà d'ofici el desnonament de divendres a Gràcia

El síndic de greuges, Rafael Ribó, va anunciar que iniciarà una actuació d'ofici per «aclarir l'actuació de les administracions» en el desnonament que es va executar divendres al barri de Gràcia, on els Mossos d'Esquadra van detenir una persona i van carregar contra els veïns que volien impedir l'actuació. Una família amb tres fills va ser desnonada després que els Mossos desallotgessin una cinquantena de veïns que impedien l'entrada de la comitiva judicial, amb moments de molta tensió, tot i que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar que es paralitzés el desnonament perquè la família té adjudicat un pis social però no estarà disponible fins d'aquí a 20 dies.

El defensor de poble català investigarà tant l'actuació dels Mossos, com dels serveis socials de l'Ajuntament i per què l'administració de justícia no ha esperat per executar el desnonament al fet que la família pogués instal·lar-se a l'habitatge social que tenen adjudicat i se'ls ha desallotjat a les vigílies de Nadal i Reis tenint menors al seu càrrec. La propietat del pis va intentar sense èxit fa catorze mesos pujar el lloguer un 30 per cent, al que la família afectada es va negar.

Per intentar que no es produís aquest tercer intent de desnonament del pis,el Sindicat d'Inquilins i l'Oficina d'Habitatge Popular de barri van convocar els veïns i van instar a ocupar l'edifici. Unes 150 persones es van concentrar per intentar impedir-ho i una cinquantena es van atrinxerar dins de la finca on viu la família.