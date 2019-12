El 63% dels economistes veuen en la situació política el primer problema de l'economia catalana

La situació política es consolida com el primer problema que té actualment l'economia catalana, segons una enquesta elaborada pel Col·legi d'Economistes de Catalunya entre uns 2.000 col·legiats. Aquesta és l'opció més triada pels enquestats, concretament en un 63,8% de les respostes, fet que suposa 7,1 punts més que fa un any.

La situació política ja liderava la llista de principals problemes segons el parer dels consultats en l'enquesta feta l'any passat, però aquesta opció ha repuntat substancialment en l'enquesta de situació econòmica de tardor de Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), els resultats es van presentar ahir.



Previsió pessimista

Una altra dada interessant de l'enquesta és que un 45,5% dels economistes que hi han participat creu que l'economia catalana ha anat a pitjor en l'últim any, per un 43% que la veu igual i un 10,8% que la veu millor, mentre que gairebé la meitat dels consultats (49%) creu que l'economia catalana empitjorarà en el quart trimestre del l'any.

L'enquesta es va canalitzar a través d'un qüestionari i es va fer entre el 3 d'octubre i el 8 de novembre, per la qual cosa va coincidir en el temps amb les reaccions a la sentència de Tribunal Suprem sobre el procés.

El responsable tècnic de l'enquesta, Xavier Segura, va assegurar que els incidents que es van produir en protesta per la decisió del Suprem «probablement» van influir en l'augment de l'elecció de la situació política com a principal problema de l'economia catalana.



«Cofluència d'interessos»

En qualsevol cas, el degà d'aquest col·legi professional, Anton Gasol, va voler deixar clar que quan un col·legiat identifica la situació política com a problema es dona una «confluència d'interessos», és a dir, que pot ser que consideri que la política és un problema per a l'economia catalana tant perquè és independentista com pel contrari, per exemple.