El cap de la Guàrdia Civil: «Revolució dels somriures» no, «mesquinesa»

Dia de la patrona de la Comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca mogut, ahir. El cap de la Benemèrita a Catalunya, Pedro Garrido, va referir-se a la detenció de nou membres dels Comitès de Defensa de la República per, presumptament, preparar atemptas els dies posteriors a la sentència del Tribunal Suprem als líders del procés: l'operació policial demostra que «la pretesa revolució dels somriures [eufemisme del procés independentista]» s'ha convertit en «el rictus que dissimula l'odi i la mesquinesa capaç de generar destrucció, dolor i sofriment». Van escoltar les asseveracions de Garrido els membres de la cúpula dels Mossos, Brauli Duart, secretari general d'Interior; Pere Ferrer, nou director general de la policia catalana, i Eugeni Sallent, que van abandonar l'acte precipitadament i abans d'hora molestos pel to emprat pel comandament de la Guàrdia Civil. Garrido, això sí, va puntualitzar que «terrorisme i independentisme» no són el mateix; ara bé, va avisar que els que «triïn el camí del terror» per aconseguir la independència se'ls combatrà «sense pena ni treva». També va intervenir en l'acte el director general de la Guàrdia Civil, Fèlix Azón, que va assegurar «compartir» les paraules de Garrido i va celebrar que la detenció dels CDRs hagi «evitat mals majors». Amb l'objectiu de posar pau i evitar que les declaracions de Garrido trenquessin la bona sintonia que exhibeixen Guàrdia Civil i Mossos els dies previs a la sentència del Suprem, la delegada del Govern d'Espanya a Catalunya, Teresa Cunillera, es va reunir ahir a la tarda amb la cúpula de la policia catalana i, segons el Departament d'Interior, va demanar disculpes per la intervenció de Garrido. Des de la Delegació del Govern parlaven de reunió informal per comentar la situació general. Entre les condecoracions concedides ahir per la Benemèrita s'hi compten l'atorgada a títol pòstum a qui va ser titular del jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, clau en la causa del procés.



Torra: que parli el Parlament

Al Parlament, en la sessió de control al Govern dels dimecres, el president Quim Torra avalava la «desobediència civil» per respondre la sentència del Suprem, que tot apunta que es coneixerà dilluns vinent. El president, però, va avançar que serà el Parlament la institució que reaccionarà a la decisió judicial, des dels principis de «democràcia, els drets humans i el dret a l'autodeterminació». Haurà de respondre, va dir, «amb fermesa, serenor, responsabilitat i determinació» al «torpede més greu que hi pot haver contra la convivència si no és absolutòria».



Protesta «indepe» en un CAP

En un altre ordre de coses, una metgessa d'un CAP de Barcelona va patir les protestes d'un grup d'independentistes que no li toleren que es negués a atendre una pacient en català. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va dir que es tracta d'una situació «no assumible».