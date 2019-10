La Fiscalia demana al Suprem una vista per si cal prorrogar la presó als «Jordis»

La Fiscalia va sol·licitar a la Sala Penal del Tribunal Suprem, ahir, que en cas que la sentència pel procés no es conegui abans del proper 16 d'octubre, celebri una vista per decidir si s'ha de prorrogar la presó provisional a l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana Jordi Sànchez i al líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, perquè aquell dia compleixen dos anys de presó. L'informe que han signat els fiscals Fidel Cadena i Jaime Moreno recorda que els articles 504 i 505 de la llei d'enjudiciament criminal regula que el temps màxim de presó provisional és de dos anys, prorrogable dos anys més. Per això, entenen que estar a la presó «més enllà del límit permès legalment» sense que s'hagi notificat de manera expressa la pròrroga «vulneraria el dret a la llibertat personal». Com que els 12 acusats pel procés, dels quals nou estan en presó provisional, es troben a l'espera de conèixer la sentència, el ministeri públic demana al Suprem que si el dia 16 d'octubre encara no ha donat a conèixer la decisió, convoqui aquesta compareixença perquè decideixi si la mesura cautelar continua vigent. La Fiscalia ha dut a terme aquest tràmit per assegurar-se que la decisió es durà a terme si la sentència no es notifica abans del segon aniversari de l'empresonament dels líders de les associacions catalanes, tot i que els magistrats preveuen enllestir-la abans d'aquell dia. Si cap acusació demana la celebració d'aquesta vista breu i, per tant, la pròrroga de la presó provisional no s'ha decretat, els acusats haurien de quedar en llibertat mentre coneixen la resolució. Els «Jordis» van ser els primers investigats pel procés que van entrar a la presó. La llavors jutgessa instructora de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, va acordar el 16 d'octubre del 2017 que ingressessin en presó provisional com a investigats pel delicte de sedició pels fets que van tenir lloc a la Conselleria d'Economia el 20 del setembre d'aquell any.

De la seva banda, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ho considera «vergonyós». «Entenem que el que busca [la justícia espanyola] no és fer justícia, el que busca és simplement venjança», afirma.