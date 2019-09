La CUP es presenta al 10-N per defensar l'amnistia dels presos i l'autodeterminació

La CUP ha decidit presentar-se amb una candidatura pròpia a les eleccions generals del 10 de novembre per defensar l'autodeterminació, exigir l'amnistia dels «represalitats» i la conquesta de drets. «Hem vingut a dir a l'Estat que deixi en pau la nostra gent», va assegurar Mireia Vehí. La decisió es va prendre ahir en el Congrés Polític extraordinari «en un moment d'excepcionalitat democràtica alta» en la qual «cada vegada hi ha més presos polítics», va dir Vehí.

La decisió del màxim òrgan de decisió de la CUP s'ha produït abans que es publiqui la sentència del judici de l'1-O i la mateixa setmana de l'operació Judes, que ha acabat amb l'empresonament de set membres dels CDRs acusats de terrorisme. «No ha estat una decisió fàcil», va admetre Vehí.

El consell polític havia de pronunciar-se sobre quatre documents. Dos dels textos preveien presentar-se a les eleccions i els altres dos es posicionaven en contra de concórrer als comicis. En una primera votació, els anticapitalistes van apostar per presentar-se i més endavant es va considerar que la millor opció era tirar endavant una candidatura pròpia. «Això no va de llistes unitàries, no va de cadires, i no va de fer política per garantir un pacte estrany», va argumentar l'exdiputada, preguntada per si s'obrien a la possibilitat d'aliar-se amb altres forces polítiques independentistes.

Amb aquest canvi de posició respecte a unes eleccions generals, la CUP afirma que no vol «fer política institucional», sinó «impedir la governabilitat» que no garanteixi el reconeixement al dret a l'autodeterminació, l'amnistia pels represaliats i la conquesta de drets, els tres «eixos» del programa polític que ha donat a conèixer la formació». «No hem vingut a bloquejar o desbloquejar, hem vingut a fer política des de tots els àmbits que tenim», va afegir la dirigent cupaire.



Front Republicà no es presenta

Davant la decisió de la CUP, el Front Republicà va anunciar que no tornarà a concórrer a les eleccions del 10-N. La coalició estava formada per Som Alternativa –formació liderada per Albano-Dante Fachin–, per Poble Lliure, corrent intern de la CUP, i per Pirates de Catalunya, que està a la Crida Constituent. Ahir a la tarda, Som Alternativa va emetre un comunicat en què explicaven que no havia estat possible reeditar Front Republicà i que no es presentarien en solitari per «no dividir més el vot».

A més, Pirates va aprovar ahir concórrer a les eleccions en coalició amb la CUP i va apostar per articular «una llista rupturista que defensi els drets socials i respecti el mandat de l'1-O».