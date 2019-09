Els abusos sexuals comesos per menors augmenten un 62%

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, va qualificar d'«alarmants» els vuit crims masclistes que es van produir a Catalunya l'any 2018, una xifra que no baixa respecte el 2017, tot i els recursos públics i els esforços que s'hi destinen, va afirmar. També es va mostrar preocupat per l'increment del 8% de les agressions sexuals i del 35% dels abusos sexuals en un any. «Especialment preocupant,» va explicar, és l'augment del 62% dels abusos sexuals comesos per menors a Catalunya, que han passat de 59 el 2017 a 96 el 2018. També l'amoïna l'increment dels robatoris amb violència i intimidació i els comesos amb força en casa habitada.

Bañeres va destacar que és «altament preocupant» l'augment de 7.181 a 8.225 de robatoris amb violència i intimidació (14%) i de delictes de robatori amb força en casa habitada, de 947 a 1.245 (31%). També va posar de relleu que les estafes han augmentat un 30%.

D'entre les dades fetes públiques durant l'obertura de l'any judicial a Lleida, l'any 2018 hi va haver 350.676 procediments penals incoats a Catalunya, un 3,34% més que l'any anterior. També el 2018 es van dictar 27.308 sentències (2,82% menys), de les quals gairebé 20.000 van ser condemnatòries, un 75% del total. A més, la meitat d'elles, 13.538, van ser per conformitat, és a dir, amb el reconeixement dels fets de l'acusat. Les Audiències van imposar 1.705 sentències.