Curiositats de la Diada 2019

L'ANC ha elegit aquest any el color blau turquesa per a la samarreta de la manifestació a Barcelona, com a símbol de perseverança i esperança. Al centre de la peça hi ha un estel i un degradat de puns que simbolitza la manifestció. Al darrera hi ha el logo de l'Assemblea i una brúixola, que pretén simbolitzar "que la societat civil mobilitzada segueix marcant quin és l'objectiu i el rumb a seguir", segons l'entitat.

Dels 15 euros que costa el lot, 6 són un donatiu per finançar les campanyes de l'ANC. El lema de la mobilització, "Objectiu Independència", utilitza per segona vegada en una Diada la paraula independència.



La forma d'un estel

La concentració ha començat a reunir manifestants molt abans de les 4 de la tarda, a la Gran Via de Barcelona. La manifestació s'ha dissenyat en forma d'estel emulant la bandera independentista.

Ha omplert la plaça Espanya i els carrers adjacents en ambdues direccions (Paral·lel, Creu Coberta, Tarragona, Maria Cristina i Gran Via) i s'ha allargat per la Gran Via fins arribar al passeig de Gràcia. La confluència d'avingudes a plaça Espanya simbolitza, segons l'ANC, "la pluralitat de l'independentisme per posar-se d'acord per un objectiu comú: la independència".



En xifres

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en al voltant de 600.000 les persones que han participat aquesta Diada en la manifestació convocada per l'ANC. Aquesta és la segona xifra més baixa de les estimades pel cos policial barceloní en una mobilització impulsada per l'entitat en un Onze de Setembre. La xifra més baixa va ser la de l'any 2016, quan l'entitat va plantejar mobilitzacions descentralitzades en diferents ciutats i la Guàrdia Urbana va estimar en 540.000 persones els participants a la capital catalana. Els dos últims anys, el cos policial va xifrar les mobilitzacions en al voltant d'un milió de persones. La de la Guàrdia Urbana és l'única xifra oficial que es fa pública, ja que des de l'any passat la delegació del govern espanyol va decidir no fer la seva estimació.

La manifestació d'aquest dimecres tenia el seu epicentre a la plaça d'Espanya, però també hi havia manifestants pels carrers adjacents, sobretot a la Gran Via i també en un tram de l'Avinguda Maria Cristina. La mobilització, però, ha estat menor que la que hi ha hagut altres anys, si es comparen les xifres de la Guàrdia Urbana. De fet, cap a les cinc de la tarda, en la imatge aèria de la manifestació s'aprecien alguns buits a la plaça d'Espanya, punt central de la mobilització.

En els últims anys, la reivindicació independentista ha protagonitzat grans manifestacions a l'entorn de l'11 de setembre. La primera va tenir lloc el 2012, i segons xifres de la Guàrdia Urbana va congregar a l'entorn d'1,5 milions de persones sota el lema 'Catalunya, nou estat d'Europa'.

Un any més tard la manifestació de la Via Catalana recorreria el país de punta a punta i trauria 1,6 milions de persones al carrer, segons el Departament d'Interior de la Generalitat. La V de la Diagonal del 2014 arribaria a 1,8 milions, també segons la Guàrdia Urbana, esdevenint la mobilització amb una dada més alta; i la 'Via lliure a la República Catalana' del 2015 a 1,4, segons la mateixa font.

El 2016 es van organitzar diferents actes a Berga, Lleida, Salt, Tarragona i Barcelona. La capital catalana va congregar 540.000 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana.

Tant l'any 2017 com el 2018, la mobilització es va tornar a concentrar a la capital catalana i, en els dos anys, la Guàrdia Urbana va xifrar la participació en al voltant d'un milió de persones.