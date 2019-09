La temporada de bolets arrenca fluixa en espera de més pluges, fred i humitat

La temporada de bolets a les comarques de muntanya com el Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya i l'Alt Urgell no ha començat, de moment, de la millor manera.

Les escasses pluges d'aquest mes d'agost, la calor, que en les hores centrals del dia encara es fa notar a les zones més enclotades, i la baixa humitat, dificulten la proliferació en els boscos alts dels bolets típics d'aquesta època de l'any com els rovellons, els rossinyols i els ceps.

Imatge d'arxiu de la Fira del Bolet de Llagostera · Aniol Resclosa

El micòleg Josep Ballarà considera que «els bolets estan esperant condicions millors, necessiten aigua. Aquest any, de moment, misèria. No hi ha les habituals tempestes del mes d'agost. També és important que baixi la humitat, i que es mantingui baixa durant uns quants dies seguits», assegura. Segons Ballarà, les pluges o tempestes aïllades d'alguns dies d'aquest mes d'agost no són suficients, sinó que «hi ha d'haver pluges més continuades, de dos o tres dies seguits». Actualment, segons l'expert micòleg, «només es troba algun rovelló en zones humides vora dels rierols». Aquesta situació contrasta amb la de just fa un any, quan les pluges més regulars i unes temperatures més baixes van permetre un bon inici de temporada que, no obstant això, va acabar sent força irregular.

Un altre expert en la matèria, el boletaire Josep Artigas, assenyala que «fins ara només he trobat 7 o 8 rovellons, i alguns ceps i rossinyols a la cara nord del Cadí. En canvi, a la banda de Meranges no he trobat res, està molt més sec que el Cadí», assegura. Artigas detecta que «en aquestes dates, la gent té moltes ganes d'anar a buscar bolets, perquè sap que ja comencen a sortir, però falta aigua», assevera. D'altra banda, una tendència que s'està reproduint regularment els últims anys és que la temporada s'allarga més de l'habitual, ja que les primeres glaçades hivernals són cada cop més tardanes. No obstant això, el berguedà Josep Ballarà assenyala que el problema, més que les temperatures, és la sequera: «Si la temporada no s'allarga prou serà perquè no plou, no pas pel fred».